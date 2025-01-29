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Survivor'da Geçen Sene Ceza Rekoru Kıran Yunus Emre'den Almeda'ya Benzetilmesine Cevap Gecikmedi

Survivor'da Geçen Sene Ceza Rekoru Kıran Yunus Emre'den Almeda'ya Benzetilmesine Cevap Gecikmedi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.01.2025 - 15:27

Survivor'da geçen sezon ceza rekorları kıran Yunus Emre, hem izleyici tarafından hem de Acun Ilıcalı tarafından anıldı. Almeda'nın sık sık tartışmalara karışması Yunus Emre'ye benzetildi. Eski yarışmacı bu benzetmelere karşı çıkarak hem izleyicilere hem Ilıcalı'ya cevap verdi.

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Survivor'da geçtiğimiz sezon rekor kıran Yunus Emre 30'un üstünde ceza almıştı.

Survivor'da geçtiğimiz sezon rekor kıran Yunus Emre 30'un üstünde ceza almıştı.

Bu sezon da hemen hemen her gün tartışmaya karışan Almeda, izleyiciler tarafından Yunus Emre'ye benzetildi.

Bu sezon da hemen hemen her gün tartışmaya karışan Almeda, izleyiciler tarafından Yunus Emre'ye benzetildi.

Hatta bu benzetmeyi yapanlardan biri de Acun Ilıcalı oldu.

Hatta bu benzetmeyi yapanlardan biri de Acun Ilıcalı oldu.

O anlara Yunus Emre'den cevap gecikmedi.

O anlara Yunus Emre'den cevap gecikmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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