Deprem Anma Programında Alpaslan Çakar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Geçen Diyalog Mikrofona Yansıdı

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden 2 sene geçti. Bugün ülkenin dört bir yanında, felakette kaybettiğimiz vatandaşlar alınırken, yaşanan acılar yeniden hatırlandı. Depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Adıyaman'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi. “Bir Oluruz” isimli programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok bakan katılım gösterdi.
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Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog mikrofona yansıdı.
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Çakar'ın "Buradaki en büyük hayırsever benim. Merkez Bankası 30 vermişti, 21 ben vermiştim." sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Koskoca devletin önünde bırak sen ben verdim deme. Devlet verdi." dediği duyuldu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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