onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Deprem Anma Programında Alpaslan Çakar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Geçen Diyalog Mikrofona Yansıdı

Deprem Anma Programında Alpaslan Çakar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Geçen Diyalog Mikrofona Yansıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 22:42

İçerik Devam Ediyor

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden 2 sene geçti. Bugün ülkenin dört bir yanında, felakette kaybettiğimiz vatandaşlar alınırken, yaşanan acılar yeniden hatırlandı. Depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Adıyaman'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi. “Bir Oluruz” isimli programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok bakan katılım gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog mikrofona yansıdı.

Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog mikrofona yansıdı.

Çakar'ın "Buradaki en büyük hayırsever benim. Merkez Bankası 30 vermişti, 21 ben vermiştim." sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Koskoca devletin önünde bırak sen ben verdim deme. Devlet verdi." dediği duyuldu.

Çakar'ın "Buradaki en büyük hayırsever benim. Merkez Bankası 30 vermişti, 21 ben vermiştim." sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Koskoca devletin önünde bırak sen ben verdim deme. Devlet verdi." dediği duyuldu.

İşte o anlar;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
29
9
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın