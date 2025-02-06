Deprem Anma Programında Alpaslan Çakar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Geçen Diyalog Mikrofona Yansıdı

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden 2 sene geçti. Bugün ülkenin dört bir yanında, felakette kaybettiğimiz vatandaşlar alınırken, yaşanan acılar yeniden hatırlandı. Depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Adıyaman'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi. “Bir Oluruz” isimli programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok bakan katılım gösterdi.