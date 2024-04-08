Bergüzar Korel'in Binbir Gece İtirafından Avrupa Yakası'nın Dönüş İddialarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bergüzar Korel'in Binbir Gece İtirafından Avrupa Yakası'nın Dönüş İddialarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Nisan Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Yalı Çapkını'nda önemli bir oyuncunun ayrılacağı iddiaları ortalığı fena karıştırmıştı. Ayrılacak oyuncuyla ilgili belirsizlik sürerken bu kişinin Emre Altuğ olduğu kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Emre Altuğ o iddialarla ilgili ilk kez konuştu!
2. Survivor All Star'da Ogeday'la ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Konseyde Acun Ilıcalı'yla tartışan Ogeday'ın çekilmek istediği iddiası ortalığı karıştırdı.
3. Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, İbrahim Selim'in YouTube programı Bu Gece'ye katılarak samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncunun Binbir Gece ile ilgili sözleri gündem oldu!
4. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, verdiği seyir zevkinin yanı sıra içerdiği metaforlarla da dikkat çekmeyi başarıyor. Diziyle ilgili ortaya öyle teoriler atılıyor ki en baştan bir de bunu düşünerek izlemek istiyorsunuz. Bu kez de Zeynep ile Cüneyd'in annesi Gülayşe arasındaki ilişkiye dair teori gündem oldu.
5. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere neden olan Şehrazad dizisine bomba gibi bir oyuncu daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iddialı dizinin ekibine usta bir aktör eklendi.
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6. Türk televizyonlarının efsane dizilerinden Avrupa Yakası'nın yeniden başlayacağı iddialarına senarist ve başrol oyuncusu Gülse Birsel’den açıklama geldi.
7. Survivor All Star'da her bölüm farklı bir olay yaşanıyor. Neler olduğuna pek yetişemesek de, adadaki yarışmacılar kadar dışardakilerin de sinirleri epey gergin. Oyunda bir türlü kazanamayan Damla Can sinirini ekibe yöneltince, Turabi'den de bu tavırlara tepki gecikmedi elbette!
8. Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz meğer yıllar önce birlikte rol almışlar.
9. Kurtlar Vadisi dizisininde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği efsane karakter Süleyman Çakır tam 20 yıl önce bugün vefat etti. Hayranları ölüm yıl dönümünde Süleyman Çakır için nohut pilav dağıttı.
10. Ekranlara damgasını vurmuş dizilerin en hüzünlü sahnelerini paylaşan kullanıcılar durduk yere hepimizi dert sahibi yaptı. İşte kullanıcıların paylaşımları...
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11. Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş, bir sahur programında bir araya geldiler. Yetiş'in cinsellik sorusuna Karataş'ın verdiği yanıt o kadar dikkat çekiciydi ki, Yetiş bile kendini kontrol edemedi. İşte o yayındaki ilginç sohbetin detayları...
12. Survivor Yunanistan'da hayranlarını yakışıklılığı ile büyüleyen yarışmacı Fanis Boletsis, bizim Aleyna Kalaycıoğlu pek bir yakıştırıldı. Yunan hayranları Aleyna ile Fanis'in fotoğrafını paylaşıp bakın ne yazdı...
13. Olayların durulmadığı Survivor All Star'da Poyraz'ın elenmesinin etkileri sürerken yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı ve Ogeday arasındaki diyalog dikkat çekti. Ogeday'ın ceza alacağını ifade ettiği görüntülerde Acun Ilıcalı'nın "sezonun en büyük hayal kırıklığı" dediği görüldü.
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