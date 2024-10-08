8 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz günlerde Deha Tuzcu isimli sosyal medya kullanıcısının Discord’da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada günden güne büyüyen bu konu birçoğunuzun YouTube'dan tanıdığını Ecrin Su Çoban'a da sıçramış ve ünlü fenomenin de Discord üzerinden insanları zorbalayıp şantaj yaptığı iddia edilmişti. Çoban'dan konuya dair ilk açıklama geldi.
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2. Gündemdeki kadın cinayetlerinin ardından çocukları için endişelendiğini dile getiren Yeşim Salkım, hem isyan etti hem kış saati uygulamasından dem vurdu.
3. Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Hande Erçel, yeni projesini müjdelerken ülkemizde yaşanan kan dondurucu olaylar hakkındaki yorumunu kısa kesti.
4. 4 Ekim günü İkbal ve Ayşenur isimli 19 yaşındaki iki genç kız canice katledildi. Son günlerde yaşanan korkunç olaylara sosyal medyada da tepkiler büyürken ünlü isimler de yaşananlara tepki gösterdi.
5. Youtuber Berkcan Güven, kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu öne sürülen Deha Tuzcu olayının patlak vermesinden sonra "arkadaş değiliz" açıklamasında bulunmuştu. Bu olaya sessiz kalmayan Deha Tuzcu ise sosyal medyada büyük linç yiyen Güven'i WhatsApp mesajlarıyla iflaşadı!
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6. Susması ayrı konuşması ayrı eleştirilen Serenay Sarıkaya'nın kadın cinayetleri yorumuna bir taş da ünlü avukat Feyza Altun'dan geldi.
7. Ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara sosyal medya hesabından tepki gösteren ünlü sanatçı Mustafa Sandal, bu kez Özgür Özel'i eleştirdi.
8. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin ardından, ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan tüyleri diken diken edecek bir paylaşım geldi.
9. Kaan Sekban, ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri hakkında yorum yapmamayı tercih eden Şevval Sam'ı ve yorumu çok eleştirilen Serenay Sarıkaya'yı fena tiye aldı!
10. Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda yer aldığı sergide verdiği pozlarla epey tepki çekmişti. O iki eser, Semih Çelik'in iki gencecik kızı katletmesinden sonra yeniden tepkilerin odağı oldu. Ünlü oyuncunun o dönemki sevgilisi ve eserin sahibi Sayna Soleimanpour ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.
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11. Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesinden sonra paylaşımda bulunmayan Serenay Sarıkaya'ın geçtiğimiz gün verdiği röportaj tepkilerin odağı oldu. Kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sözleriyle eleştirilerilen ünlü oyuncu, "Kendinize gelin!" diyerek sert tepki verdi!
12. İki genç kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katil Semih Çelik tarafından canice katledilmesine Alizade'den annelere seslendiği anlamlı bir tepki gelmişti. Alizade, bu sefer de erkek meslektaşlarına ateş püskürdü.
13. Hazal Kaya geçtiğimiz yıl hem kendisine hem de ailesine yönelik hakaret ve ağır tehditler yağdıran kişi yüzünden korku dolu zamanlar yaşamıştı. Ünlü oyuncu, böylesine kötü vir dönemden geçerken avukatının paylaşımıyla 6284 sayılı kanunun önemine dikkat çekti!
14. Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan Cem Yılmaz, yaşadığımız korkunç olaylar ışığında ülkede her geçen gün artan şiddet ve vahşet hakkında konuştu.
15. Semih Çelik'in hayattan canice kopardığı kızlarımızın kaybının ardından Türkiye gündemi derinden sarsıldı. Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Sibel Can'a birçok ünlü ismin tepki gösterdiği korkunç olaya dair fikri soruldu. Oldukça enteresan bir cevap veren Sibel Can, yorumuyla afallattı.
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16. 4 Ekim'de yaşanan korkunç olayın tetiklemesiyle beraber kadın cinayetlerinin gündemden bir an olsun düşürülmemesi gereken zamanda sessiz kalan ünlülere bir tepki de oyuncu ve siyasetçi Barış Atay'dan geldi. "Biz konuşursak ne olur ki?" kafasıyla susan meslektaşlarına nelerin değişebileceğini tane tane anlatan Barış Atay takdir topladı.
17. Ülkenin gündemi korkunç olaylarla çalkalanırken, geçtiğimiz saatlerde konser verdiği Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda seyircilerine seslendi. Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gittiği için kendisine "yalaka" diyenlere cevabını sahneden verdi!
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