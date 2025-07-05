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5 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

5 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 21:24

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Gözaltında

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Gözaltında

CHP'li belediyelere operasyonda flaş gelişme:  Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Göcek için ise gözaltı kararı verildi. Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkanvekili seçilen Ahmet Şahin de gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gözaltına Alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Gözaltına Alındı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de gözaltına alındığı açıklandı. Muhittin Böcek’in oğlu ve gelini hakkında da gözaltı kararı olduğu bildirildi. Gelini gözaltına alınırken oğlunun yurt dışında olduğu öğrenildi.

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sert Çıkış! CHP Lideri Ateş Püskürdü

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sert Çıkış! CHP Lideri Ateş Püskürdü

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı. Gözaltıların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK'yı olağanüstü topladı.

CHP lideri Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi.

Gazeteci Timur Soykan X Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alındı

Gazeteci Timur Soykan X Paylaşımları Sebebiyle Gözaltına Alındı

BirGün gazetesi yazarı ve OnlarTV yorumcusu Timur Soykan, X paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Gazeteci arkadaşı Şule Aydın'ın duyurduğu gözaltı süreci için Soykan, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

Özgür Demirtaş, Sosyal Medyada Sessize Aldığı Kelimelerle Psikoloji Tavsiyesi Verdi

Özgür Demirtaş, Sosyal Medyada Sessize Aldığı Kelimelerle Psikoloji Tavsiyesi Verdi

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir kez daha gündem oldu. Bu kez sessize aldığı kelimeleri ve takipçilerine verdiği dikkat çekici tavsiyeyle adından söz ettirdi. Demirtaş, sosyal medya kirliliğinden uzak kalmak için kişisel filtresini nasıl oluşturduğunu da takipçileriyle paylaştı.

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PSG-Bayern Münih Maçında Musiala'yı Sakatlayan Donnarumma Gözyaşlarına Boğuldu

PSG-Bayern Münih Maçında Musiala'yı Sakatlayan Donnarumma Gözyaşlarına Boğuldu

FIFA Kulüpler Çeyrek Final maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta tüm stat adeta büyük bir şok yaşadı. Musiala ve Donnarumma'nın çarpışması sonucunda Musiala büyük bir sakatlık geçirdi. Ayak bileğiniN kırıldığı düşünülen oyuncu başta Donnarumma olmak üzere sahadaki meslektaşlarını gözyaşına boğdu.

FIFA'ya Yeterli Gelmeyen Maç ve Turnuva Sayıları Futbolcu Sağlığını Yok Sayıyor

FIFA'ya Yeterli Gelmeyen Maç ve Turnuva Sayıları Futbolcu Sağlığını Yok Sayıyor

Mayıs ayının ortasında ya da sonunda sezonu biten takımlar henüz dinlenme fırsatı bulmadan uluslararası bir turnuvaya gözünü açtı. FIFA'nın bu yıl ilk kez düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası eleştirilere neden olmuştu. 'Futbolcular ölünce mi dinlenecek?' sorusunu sorduran turnuvada Musiala'nın sakatlığı yeniden futbolcu sağlığı eleştirilerini gün yüzüne çıkardı.

17 Senelik Evlilikleri Geçen Sene Bitmişti: Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş ve Oğlu ile Tatile Çıktı!

17 Senelik Evlilikleri Geçen Sene Bitmişti: Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş ve Oğlu ile Tatile Çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, uzun yıllar süren evliliğini 2024’te sessiz sedasız sonlandırmıştı. 17 yıl birlikte olduğu eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayıran Buruk, boşanmanın ardından eski eşiyle dostane ilişkisini koruyarak magazin manşetlerine yerleşti. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, ikili oğulları Ali Yiğit'le birlikte tatile çıktı!

Down Sendromlu Hayranını Sahneye Alan Emircan İğrek'in Playback Yaptığı Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı!

Down Sendromlu Hayranını Sahneye Alan Emircan İğrek'in Playback Yaptığı Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı!

Müzik kariyerine Youtube’da yayınladığı akustik performanslarla başlayan, “Nalan”, “Ali Cabbar” ve “Can Dostum” gibi parçalarıyla milyonların kalbine ulaşan Emir Can İğrek, günümüzün sevilen isimlerinden biri.

Emir Can İğrek, konserinde yaşanan anlarla gündeme geldi. İzleyen herkesin kalbine dokunan o görüntülerde ünlü şarkıcı, down sendromlu bir hayranını sahneye davet etti; birlikte “Ali Cabbar”ı playback olarak söyleyen ikili tebessüm ettirdi!

Yanan Ormanların Ortasından Yardım Feryadında Bulunan Belediye Başkanı Aynı Bölgenin Kül Olduğunu Paylaştı

Yanan Ormanların Ortasından Yardım Feryadında Bulunan Belediye Başkanı Aynı Bölgenin Kül Olduğunu Paylaştı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Türkiye’de ormanlar yangınlara teslim edildi. Başta İzmir olmak üzere ülkenin 9 farklı noktasında ciğerlerimiz yandı! İzmir’de günlerce süren orman yangınları kontrol altına alınırken geriye küle dönmüş ormanlar kaldı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale eden yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin hayatını kaybetti.

Öte yandan geçen günlerde orman yangının ortasında yardım isteyen Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, bugün aynı noktanın küle döndüğünü paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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