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28 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

28 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.07.2025 - 19:58

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İngiltere'nin ünlü komedyenlerinden Cerys Nelmes, İstanbul'daki bir mağazada ödeme yapmadan ayrıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'nin ünlü komedyenlerinden Cerys Nelmes, İstanbul'daki bir mağazada ödeme yapmadan ayrıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olayı “utanç verici bir hata” olarak nitelendiren Nelmes, mağazaya geri dönerek ürünleri teslim ettiğini ve ödeme yapmak istediğini belirtmesine rağmen üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Uzak Şehir dizisi ile geçtiğimiz sezon izleyici karşısına çıkan Ozan Akbaba, dizideki Cihan karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu.

Uzak Şehir dizisi ile geçtiğimiz sezon izleyici karşısına çıkan Ozan Akbaba, dizideki Cihan karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu.

Dizi yakaladığı başarının ardından 2. sezonu garantiledi ve sezon arasına girdi. Ozan Akbaba da sezon arasında hem tatil yaptı hem de film projesine imza attı.

Google, Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gelen büyük deprem sırasında deprem erken uyarı sisteminin insanları doğru bir şekilde uyarmada başarısız olduğunu kabul etti.

Google, Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gelen büyük deprem sırasında deprem erken uyarı sisteminin insanları doğru bir şekilde uyarmada başarısız olduğunu kabul etti.

BBC'ye bilgi veren Google’ın algoritmaları doğru çalışsaydı, 10 milyon kişi en ciddi uyarı seviyesi olan 'harekete geç' uyarısı alarak, sarsıntı başlamadan önce önlem almak için 35 saniyeye kadar vakit bulabilecekti. 

Fakat 7,8'lik ilk depremde bu uyarı yalnızca 469 kişinin telefonuna gönderildi.

Sosyal medyada gündem bir kez daha Hasçelikler evreniyle sallandı.

Sosyal medyada gündem bir kez daha Hasçelikler evreniyle sallandı.

YouTube’da büyük ilgi gören dizinin final yapmasının ardından oyuncular gerçek hayatta birbirine girdi. Dizinin sevilen karakterleri Caka ve Fatoş, gerçek hayattaki isimleriyle Zan ve Nergis, takipçilerin gözleri önünde birbirine girdi. Atışmalar öyle sertleşti ki, ekranların dışında da adeta yeni bir sezon başlamış oldu. Herkesin merakla beklediği şeyse, projenin kalbindeki isim olan Sude Belkıs’ın bu kavgaya nasıl tepki vereceğiydi. Ve sonunda beklenen açıklama geldi…

NOW’da seyirciyle buluşacak Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın başrolü paylaştığı Kıskanmak dizisi için hazırlıklar devam ediyor.

NOW’da seyirciyle buluşacak Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın başrolü paylaştığı Kıskanmak dizisi için hazırlıklar devam ediyor.

Oyuncu kadrosuyla şimdiden heyecan yaratan Kıskanmak dizisine yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu Birsen Altuntaş aktardı.

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Sıcaklıklar, bu hafta da mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Sıcaklıklar, bu hafta da mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Ankara ve İzmir'de yer yer 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar, İstanbul'da 34-35 derecelerde olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta rekor kırılabileceği uyarısında bulundu ve “Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz” dedi.

Azerbaycanlı Pasha Holding, Bodrum Mandarin Oriental’e ortaklık için 500 milyon Euro yatırdı.

Azerbaycanlı Pasha Holding, Bodrum Mandarin Oriental’e ortaklık için 500 milyon Euro yatırdı.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; Holding’in ortakları arasında Aliyev ailesinin de bulunduğu belirtildi.

Bodrum’da aracıyla seyreden ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayınca ortalık fena karıştı.

Bodrum’da aracıyla seyreden ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayınca ortalık fena karıştı.

İddiaya göre Çıtak, aracını görevli polisin üzerine sürdü. Polis ise havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurmak zorunda kaldı. Sakinleşmek bilmeyen tartışma anları kameralara yansırken, Magazin Burada'nın haberine göre Çıtak’ın karakolda verdiği ifade de ortaya çıktı. Dilan’ın “Ben Ayşe Fatma olsaydım aynısını yapacak mıydı?” çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Kadıköy Boğası olarak bilinen Mustafa Başaran özellikle Testo Taylan'ın ziyareti sonrası ilgileri üzerine çekti.

Kadıköy Boğası olarak bilinen Mustafa Başaran özellikle Testo Taylan'ın ziyareti sonrası ilgileri üzerine çekti.

Engelli bir birey olan Başaran'ın önce hayalleri gerçekleştirildi ardından göz ameliyatı karşılandı. Reklamlar, sponsorluklar derken Kadıköy Boğası'nın filmi çıkacağı duyuruldu ama bunun şaka olduğunu düşünenler çoğunluktaydı. Fragmanın yayınlanması hem şaşkınlık yarattı hem de tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada TikTok/o7.alperenn kullanıcı isimli biri, Bursa'da günlerdir yaşanan yangınlardan önce ve sonra şehrin nasıl göründüğü bir video paylaştı.

Sosyal medyada TikTok/o7.alperenn kullanıcı isimli biri, Bursa'da günlerdir yaşanan yangınlardan önce ve sonra şehrin nasıl göründüğü bir video paylaştı.

Bursa'nın yemyeşil görüntüsünün yangınlar sonrasındaki karanlık hale gelmesi videoyu izleyen herkesi duygulandırdı.

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Türkiye yüksek sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Türkiye yüksek sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Çöl sıcakları ülke genelinde etkili olurken orman yangınları da art arda geldi. Sıcak havanın etkisiyle orman yangınlarını söndürmek güçleşirken Türkiye'nin akciğerlerinden geriye kül kaldı. 7'den 77'ye herkes sıcak havaların ne zaman son bulacağını merak ediyor. 'Sıcaklar ne zaman düşecek?' 'Yağmur ne zaman yağacak?' sorusu araştırılıyor. Bu sorulara müjdeli yanıt Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Bursa Valiliği, kentteki orman yangınlarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi

Bursa Valiliği, kentteki orman yangınlarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi

Ayrıca Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bursa’nın Harmancık ilçesindeki Kışmanlar köyündeki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa’nın Harmancık ilçesindeki Kışmanlar köyündeki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı.

03 HK 184 plakalı kamyonet ile istasyona gelen şüphelinin aldığı 5 litrelik pet şişelerdeki suları önce çiçek saksısına döktüğü ardından da pompaya geçip benzin aldığı görüldü. Şüpheli şahsın sık sık telefon ile görüşmesi dikkat çekti.

Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

Ömer Sefa Köse isimli Türk Büyükelçiliği çalışanı görev yaptığı Tel Aviv'de tutuklandı.

Ömer Sefa Köse isimli Türk Büyükelçiliği çalışanı görev yaptığı Tel Aviv'de tutuklandı.

Tutuklanmanın nedeni Köse'nin Tel Aviv’deki Frishman Plajı’nda, kadınların ve küçük kız çocuklarının fotoğraflarını gizlice çekip görüntülediği iddiası. ÖK'nin 15 Temmuz gazisi olduğu ve gazilik kontenjanından yararlanarak Dışişleri'ne atandığı iddia edildi.

Kurtlar Vadisi, müziğiyle, replikleriyle ve karakterleriyle hala akıllarda.

Kurtlar Vadisi, müziğiyle, replikleriyle ve karakterleriyle hala akıllarda.

Dizide “Ömer Baba” rolüyle hafızalara kazınan Emin Olcay, geçtiğimiz saatlerde katıldığı Tatlı Roportajlar programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yeniden çekilmesi ihtimaline rest çeken usta oyuncu, “Ben zor kurtardım kendimi” sözleriyle dikkat çekti. Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz hakkında söyledikleri ise tam anlamıyla olay yarattı.

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İbrahim Tatlıses’in bir süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün Bodrum’da polisin “dur” ihtarına uymayınca gözaltına alınmıştı.

İbrahim Tatlıses’in bir süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün Bodrum’da polisin “dur” ihtarına uymayınca gözaltına alınmıştı.

İddiaya göre Çıtak, hem trafik güvenliğini tehlikeye attı hem de polislerin üzerine aracını sürdü. İfadesinde ise 'Soyadımı görünce kenara çekti' savunması yaptı. Son olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı.

İzmir’in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken; park halindeki bir otomobil ile tek katlı bir yapı alevler nedeniyle zarar gördü. 

Çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine seyir halinde olan araçlar, Gökdere mevkisinde (Işıkkent Rampalar) yangın nedeniyle durduruldu. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle yolun bu bölümünü araç trafiğine kapattı.

Deprem ülkesi Türkiye'de vatandaşlar diken üstünde.

Deprem ülkesi Türkiye'de vatandaşlar diken üstünde.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde çürük binalar, önlemsizlik ve kuralsızlık on binlerce cana mezar oldu. Yaşanan her felaketin ardından başta uzmanlar olmak üzere toplumun her kesiminden 'Önlem alın' çağrıları yükseliyor. Son olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem ise beklenen Marmara Depremi'ni hatırlattı. 'İstanbul Depremi ne zaman olacak?' tartışmaları sürerken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bir yazı kaleme aldı. Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi.

Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında yüzde 15 oranında zamlanan kura çaya bu ay da yüzde 3.5 zam yapıldı.

Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında yüzde 15 oranında zamlanan kura çaya bu ay da yüzde 3.5 zam yapıldı.

Yapılan zam bugün itibariyle market raflalarına da yansımaya başladı.

Sektör temsilcileri, kuru çaya aylık oranda yıl sonuna kadar zam gelebileceğini ifade etti.

Yıllardır yan yana oldukları görüntülerle bizi gülümseten Beren Saat & Kenan Doğulu çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Yıllardır yan yana oldukları görüntülerle bizi gülümseten Beren Saat & Kenan Doğulu çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
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Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde yaşanan orman yangını 3’üncü gününde şiddetini yeniden artırdı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde yaşanan orman yangını 3’üncü gününde şiddetini yeniden artırdı.

Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler taha önce tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi’ne ulaştı. Ekiplerin yangını söndürmek için büyük mücadelesi sürüyor.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Gökalp İçer “Uyuşturucu temini” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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