28 Temmuz Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İngiltere'nin ünlü komedyenlerinden Cerys Nelmes, İstanbul'daki bir mağazada ödeme yapmadan ayrıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Uzak Şehir dizisi ile geçtiğimiz sezon izleyici karşısına çıkan Ozan Akbaba, dizideki Cihan karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu.
Google, Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gelen büyük deprem sırasında deprem erken uyarı sisteminin insanları doğru bir şekilde uyarmada başarısız olduğunu kabul etti.
Sosyal medyada gündem bir kez daha Hasçelikler evreniyle sallandı.
NOW’da seyirciyle buluşacak Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın başrolü paylaştığı Kıskanmak dizisi için hazırlıklar devam ediyor.
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Sıcaklıklar, bu hafta da mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.
Azerbaycanlı Pasha Holding, Bodrum Mandarin Oriental’e ortaklık için 500 milyon Euro yatırdı.
Bodrum’da aracıyla seyreden ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayınca ortalık fena karıştı.
Kadıköy Boğası olarak bilinen Mustafa Başaran özellikle Testo Taylan'ın ziyareti sonrası ilgileri üzerine çekti.
Sosyal medyada TikTok/o7.alperenn kullanıcı isimli biri, Bursa'da günlerdir yaşanan yangınlardan önce ve sonra şehrin nasıl göründüğü bir video paylaştı.
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Türkiye yüksek sıcak hava dalgasının etkisi altında.
Bursa Valiliği, kentteki orman yangınlarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi
Bursa’nın Harmancık ilçesindeki Kışmanlar köyündeki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı.
Ömer Sefa Köse isimli Türk Büyükelçiliği çalışanı görev yaptığı Tel Aviv'de tutuklandı.
Kurtlar Vadisi, müziğiyle, replikleriyle ve karakterleriyle hala akıllarda.
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İbrahim Tatlıses’in bir süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün Bodrum’da polisin “dur” ihtarına uymayınca gözaltına alınmıştı.
İzmir’in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı.
Deprem ülkesi Türkiye'de vatandaşlar diken üstünde.
Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında yüzde 15 oranında zamlanan kura çaya bu ay da yüzde 3.5 zam yapıldı.
Yıllardır yan yana oldukları görüntülerle bizi gülümseten Beren Saat & Kenan Doğulu çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
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Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde yaşanan orman yangını 3’üncü gününde şiddetini yeniden artırdı.
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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