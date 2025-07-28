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Büyükelçilik Personeli İsrail'de Kız Çocuklarının Görüntülerini Çektiği Gerekçesiyle Tutuklandı

Büyükelçilik Personeli İsrail'de Kız Çocuklarının Görüntülerini Çektiği Gerekçesiyle Tutuklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2025 - 12:51

Ömer Sefa Köse isimli Türk Büyükelçiliği çalışanı görev yaptığı Tel Aviv'de tutuklandı. Tutuklanmanın nedeni Köse'nin Tel Aviv’deki Frishman Plajı’nda, kadınların ve küçük kız çocuklarının fotoğraflarını gizlice çekip görüntülediği iddiası. ÖK'nin 15 Temmuz gazisi olduğu ve gazilik kontenjanından yararlanarak Dışişleri'ne atandığı iddia edildi.

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The Times of Israel'in haberine göre bir büyükelçilik çalışanı geçtiğimiz gün tutuklandı.

The Times of Israel'in haberine göre bir büyükelçilik çalışanı geçtiğimiz gün tutuklandı.

Channel 12'nin yayınladığı polis raporuna göre, 29 yaşındaki Ö.K. adlı şüpheli, cuma günü öğleden sonra Tel Aviv'in merkezindeki Frishman Plajı'ndaki bir kadın soyunma odasına gizlice girerek bir bölmeye gizlendi. İddiaya göre cep telefonuyla, her iki yanındaki bölmelerde bulunan, tahminen 13 yaşında olan iki kızın fotoğraflarını çekti. Raporda, kızların bölmenin duvarlarının üzerinde telefonu gördükleri belirtildi.

Yakındaki diğer kadınların yardımıyla polise haber verildiği ve ÖK'nin saklandığı yerden çıkarken tutuklandığı belirtildi.

Olay yerine gelen polis memurları, adamın telefonunda 'cinsel içerikli fotoğraflar' tespit etti ve telefon hala inceleniyor.

Raporu düzenleyen polis memuru, şüphelinin 'fotoğraf çektiğini inkar etmediğini, sadece benim görüşüme göre tutarsız bir açıklama yaptığını' yazdı. Polis olayla ilgili üç şikayet aldı.

Şüpheli pazartesi gününe kadar tutuklu kalacak.

Şüpheli pazartesi gününe kadar tutuklu kalacak.

Türkiye'nin, söz konusu kişinin büyükelçilik arazisinde tutulmasını ve ileride yapılacak duruşmalarda veya soruşturma adımlarında hazır bulunmasının garanti edilmesini talep ettiği, ancak İsrail makamlarının bu talebi reddettiği bildirildi. Ö.K.'nin 15 Temmuz gazisi olduğu ve gazilik kontenjanından Dışişleri'ne personel olarak atandığı iddia edildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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