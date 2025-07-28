Büyükelçilik Personeli İsrail'de Kız Çocuklarının Görüntülerini Çektiği Gerekçesiyle Tutuklandı

Channel 12'nin yayınladığı polis raporuna göre, 29 yaşındaki Ö.K. adlı şüpheli, cuma günü öğleden sonra Tel Aviv'in merkezindeki Frishman Plajı'ndaki bir kadın soyunma odasına gizlice girerek bir bölmeye gizlendi. İddiaya göre cep telefonuyla, her iki yanındaki bölmelerde bulunan, tahminen 13 yaşında olan iki kızın fotoğraflarını çekti. Raporda, kızların bölmenin duvarlarının üzerinde telefonu gördükleri belirtildi.

Yakındaki diğer kadınların yardımıyla polise haber verildiği ve ÖK'nin saklandığı yerden çıkarken tutuklandığı belirtildi.

Olay yerine gelen polis memurları, adamın telefonunda 'cinsel içerikli fotoğraflar' tespit etti ve telefon hala inceleniyor.

Raporu düzenleyen polis memuru, şüphelinin 'fotoğraf çektiğini inkar etmediğini, sadece benim görüşüme göre tutarsız bir açıklama yaptığını' yazdı. Polis olayla ilgili üç şikayet aldı.