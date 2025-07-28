Büyükelçilik Personeli İsrail'de Kız Çocuklarının Görüntülerini Çektiği Gerekçesiyle Tutuklandı
Ömer Sefa Köse isimli Türk Büyükelçiliği çalışanı görev yaptığı Tel Aviv'de tutuklandı. Tutuklanmanın nedeni Köse'nin Tel Aviv’deki Frishman Plajı’nda, kadınların ve küçük kız çocuklarının fotoğraflarını gizlice çekip görüntülediği iddiası. ÖK'nin 15 Temmuz gazisi olduğu ve gazilik kontenjanından yararlanarak Dışişleri'ne atandığı iddia edildi.
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The Times of Israel'in haberine göre bir büyükelçilik çalışanı geçtiğimiz gün tutuklandı.
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Şüpheli pazartesi gününe kadar tutuklu kalacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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