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Kadıköy Boğası Filminin Fragmanı Tepkileri Beraberinde Getirdi

Kadıköy Boğası Filminin Fragmanı Tepkileri Beraberinde Getirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2025 - 10:27

Kadıköy Boğası olarak bilinen Mustafa Başaran özellikle Testo Taylan'ın ziyareti sonrası ilgileri üzerine çekti. Engelli bir birey olan Başaran'ın önce hayalleri gerçekleştirildi ardından göz ameliyatı karşılandı. Reklamlar, sponsorluklar derken Kadıköy Boğası'nın filmi çıkacağı duyuruldu ama bunun şaka olduğunu düşünenler çoğunluktaydı. Fragmanın yayınlanması hem şaşkınlık yarattı hem de tepkilere neden oldu.

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Ağustos ayında vizyona girecek film hakkında farklı fikirde olanlar da var.

Ağustos ayında vizyona girecek film hakkında farklı fikirde olanlar da var.

Bazı eleştiriler prodüksiyon kalitesi üzerineyken...

Bazı eleştiriler prodüksiyon kalitesi üzerineyken...
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Filmin çekilme hızı da konuşuldu.

Filmin çekilme hızı da konuşuldu.
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Diğer reaksiyonlara göz atalım...

Diğer reaksiyonlara göz atalım...
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YouTube yorumları da şöyle;

YouTube yorumları da şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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