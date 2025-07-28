Google’dan Deprem İtirafı: “Kahramanmaraş Depreminde Erken Uyarı Sistemi Doğru Çalışmadı”
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Google, Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gelen büyük deprem sırasında deprem erken uyarı sisteminin insanları doğru bir şekilde uyarmada başarısız olduğunu kabul etti.
BBC'ye bilgi veren Google’ın algoritmaları doğru çalışsaydı, 10 milyon kişi en ciddi uyarı seviyesi olan 'harekete geç' uyarısı alarak, sarsıntı başlamadan önce önlem almak için 35 saniyeye kadar vakit bulabilecekti.
Fakat 7,8'lik ilk depremde bu uyarı yalnızca 469 kişinin telefonuna gönderildi.
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Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler hakkında Google’dan büyük bir itiraf geldi.
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Sistem, Türkiye'deki telefonların yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Android cihazlarda çalışıyor.
Google'ın Android Deprem Erken Uyarı Sistemi, çok sayıda cep telefonunun sarsılmasından bir deprem olduğunu tespit edebiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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