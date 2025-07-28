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İstanbul’da Bir Mağazada Hırsızlık Yapan İngiliz Komedyen Cerys Nelmes Gözaltına Alındı

İstanbul’da Bir Mağazada Hırsızlık Yapan İngiliz Komedyen Cerys Nelmes Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 08:32

İngiltere'nin ünlü komedyenlerinden Cerys Nelmes, İstanbul'daki bir mağazada ödeme yapmadan ayrıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayı “utanç verici bir hata” olarak nitelendiren Nelmes, mağazaya geri dönerek ürünleri teslim ettiğini ve ödeme yapmak istediğini belirtmesine rağmen üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Kaynak: https://www.walesonline.co.uk/whats-o...
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen olayda İngiliz komedyen Cerys Nelmes gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen olayda İngiliz komedyen Cerys Nelmes gözaltına alındı.

Olayın hemen ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Cerys Nelmes, alışveriş sonrası kasadan geçmeden çıktığını fark edince ürünleri geri götürdüğünü ve ödeme teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

Nelmes, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Salı günü İstanbul’daki bir giyim mağazasından ürünleri ödemeden çıktım. Hemen geri döndüm ve ürünleri personele teslim ettim. Benden ödeme yapmam istendi, ben de kabul ettim ve mağaza müdürü bunu olumlu karşıladı.”

Olayın ardından çıkarıldığı mahkemede bir tercüman aracılığıyla bilgilendirilen Nelmes’in, üç yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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