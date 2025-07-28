İstanbul’da Bir Mağazada Hırsızlık Yapan İngiliz Komedyen Cerys Nelmes Gözaltına Alındı
Kaynak: https://www.walesonline.co.uk/whats-o...
İngiltere'nin ünlü komedyenlerinden Cerys Nelmes, İstanbul'daki bir mağazada ödeme yapmadan ayrıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayı “utanç verici bir hata” olarak nitelendiren Nelmes, mağazaya geri dönerek ürünleri teslim ettiğini ve ödeme yapmak istediğini belirtmesine rağmen üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen olayda İngiliz komedyen Cerys Nelmes gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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