İstanbul’da Bir Mağazada Hırsızlık Yapan İngiliz Komedyen Cerys Nelmes Gözaltına Alındı

Olayın hemen ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Cerys Nelmes, alışveriş sonrası kasadan geçmeden çıktığını fark edince ürünleri geri götürdüğünü ve ödeme teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

Nelmes, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Salı günü İstanbul’daki bir giyim mağazasından ürünleri ödemeden çıktım. Hemen geri döndüm ve ürünleri personele teslim ettim. Benden ödeme yapmam istendi, ben de kabul ettim ve mağaza müdürü bunu olumlu karşıladı.”

Olayın ardından çıkarıldığı mahkemede bir tercüman aracılığıyla bilgilendirilen Nelmes’in, üç yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.