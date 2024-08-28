28 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Şu sıralar izlenmeleri düşen Duygu Özaslan'ın ajanstan gelen 'TikTok Caption' mesajını unutup içeriğe eklemesi sosyal medya kullanıcıları tarafından bilinçli bir hareket olarak yorumlandı.
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2. "Hürrem Sultan" karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde karşılaştığı sevenlerinin isteğini kırmayıp yine gönülleri fethetti. Karakterinin ikonik repliklerinden birini yanına gelen kızlarla beraber söyleyen güzel oyuncu adeta akıma nokta koydu.
3. Abisi Ercan Deniz'le tartıştıktan sonra tüm ailesine rest çeken Özcan Deniz, bomba gibi açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın da dahil olduğu tartışmada bu kez de Dadgar'ın Özcan Deniz'in ailesini evden çıkardığı iddia edildi.
4. Geçtiğimiz haftalarda evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla savaşını kaybeden oğlu Harun Akaröz ve kızı Ümran Akaröz'ün çocuk hallerini paylaşıp takipçilerini duygulandırdı.
5. Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in haberine göre Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
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6. Hayatının film olmasını istediğini açıklayan Zerrin Özer, kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu da Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı!
7. Çağla Şıkel'in geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdığı sevgilisi avukat Nail Gönenli ile aşklarına ikinci bir şans verdiği konuşuluyordu. Gazete Magazin kameralarına ilk kez açıklama yapan ünlü mankenden gelen "Yeniden olmuş olsaydı zaten olurdu." cevabıyla kafa karıştırdı.
8. Milyonlarca vatandaş Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran'dan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Arama çalışmalarının 8. gününde X hesabından paylaşım yapan Yeşim Salkım'ın sözleri tartışmalara neden oldu.
9. Yaklaşık 1.5 ay önce doğum yapan Burcu Biricik anne olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarını biraz azaltmıştı. Ve bugün beklenen oldu! Biricik dünyalar güzeli kızı Luna'yla ilk kez fotoğraf paylaştı.
10. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da 8 gündür haber alınamayan Narin Güran hakkında konuştu.
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11. Yağmur Çevik'in paylaşımına göre geçtiğimiz saatlerde ayrıldığını açıklayan Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil'in bir TikTok yayınında kavga ettiği öğrenildi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım 👇
12. Yağmur Çevik'in iddiasına göre, Mert Ramazan Demir'in adı bu sefer de başka bir güzelle anılıyor... Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra önce Özden Cerrahoğlu'yla partilerken görüntülenen Mert Ramazan Demir'in sosyal medya fenomeni Melek Şahin'le birlikte olduğu iddia edildi.
13. Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran vakasını yakından takip eden Haluk Levent, Ahbapların Narin'in ailesini araştırdığını duyurdu. Amcayla ailenin ilişkilerinin karışık olduğunu belirten Levent, "Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler var." dedi.
14. Boşanma iddialarından sonra "Şu an boşanmıyoruz" açıklamasında bulunan, ardından kafaları bir hayli karıştıran Pelin Akil ortaya atılan bu haberleri "dijital dolandırıcılık" olarak nitelendirdi. Hem çıkan haberleri hem de röportajdaki sözlerini tiye alan Akil'in sözleri olay oldu!
15. Prof. Dr. Oytun Erbaş, Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube'daki "Ne Hissettin?" programına konuk oldu. Erkek ve kadın arasındaki 'cinsel farklılıklardan' bahseden Erbaş'ın tatmin etme görevini kadınlara yüklemesi çileden çıkardı.
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16. Genç futbolcu Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı kısa süreli aşkla gündeme gelen influencer ve güzellik merkezi sahibi Ala Tokel geçtiğimiz hafta ayrılık haberleriyle manşetlerde kendine yer edinmişti. Sosyal medya hesabını oldukça 'filtresiz' kullanan isim yaptığı oldukça manidar paylaşımla akıllara yeni soru işretleri getirdi!
17. Aramızda Kalmasın muhabiri Serkan Kazancı tarafından bir davette görüntülenen Şevval Sam, "Oğlunuz Taro Emir Tekin'in evlenmesini ister miydiniz?" sorusuna cevap verdi. Taro'ya anneanne Leman Sam'dan sonra bir çekimser oy da anneden geldi!
18. Kız kardeşi Anıl Enver ve kızı Elay'la tatile çıkan Aslı Enver, sergi gezisine kızını da götürdü! Sanat sepet işlerine erken başlayan Elay'ın halleri kalp eritti.
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