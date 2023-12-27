27 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Aralık Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, Çankırı’da gerçekleşen 4.5 büyüklüğünde deprem sonrasında uyarıda bulundu.
Borsa İstanbul'da geçmişin "Noel rallileri" mumla aranıyor. Yılın son haftasında BİST 100 endeksinde ve hisselerde görülen sert düşüş toparlanma olsa da yeterli olmadı.
Amazon, müşterilerine ek olarak sunmuş olduğu Amazon Prime Video'da, 29 Ocak tarihi itibariyle reklam göstermeye başlayacağını duyurdu.
Mahkeme, Şeyh Said’in torunlarından biri olduğu iddia edilen ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan Ruşen Fırat'a 'benzersiz' bir ceza verdi.
Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Murat Ülker, Starbucks CEO’su Laxman Narasimhan ile çektirdiği bir fotoğrafa gelen tepkiler sonrasında açıklamada bulundu.
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TEPAV İstihdam İzleme Bülteni, Eylül 2023 verilerine göre, esnaf sayılarındaki düşüş son altı ayda 115 bin 289’a yükselerek Kasım 2021’den sonra görülen en düşük seviyeye geriledi.
Çalışan milyonların merakla beklediği 2024 yılı asgari ücreti belli oldu.
İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hitler’ benzetmesine cevap verdi.
Rus medyası, ülkedeki seks işçilerini hedef alan bir seri katili konuşuyor. İki seks işçisini öldüren seri katilin daha önce de benzer cinayetler işlediği belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret sonrasında ilk paylaşımını da yaptı.
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamera önünde canlı yayında açıklanan rakama katılmadıklarını söyledi.
2024 yılı asgari ücreti belli oldu. Yapılan zam oranı 1 yılda yüzde 100 olurken, ekonomistler sosyal medyada asgari ücreti yorumladı.
Anayasa Mahkemesi, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesine rağmen, davanın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bir kez daha Yargıtay’a gönderdi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken NTV'ye de özel açıklama yaptı. Görür, olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Gazeteci İsmail Saymaz, yeni açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.
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Yeni bir yılın heyecanı tüm dünyayı sarmışken her kültürün yeni umutlarla başladıkları seneyi karşılamak için farklı gelenekleri var. Bunlardan son zamanlarda karşımıza en sık çıkanı ise İspanyol esintileri taşıyan 12 üzüm yeme geleneği.
Meksika’nın Guatemala ile sınırında bulunan Chiapas eyaletinde bulunan yaklaşık 15 bin mülteci, ABD sınırına doğru yürüyüşe geçti.
Kemal Sunal’ın en sevilen yapımlarından biri olan Atla Gel Şaban filmindeki bir sahne gündem oldu.
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