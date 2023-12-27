Kepenkler Kapanıyor: Esnaf Sayısı Son 6 Ayda 115 Binden Fazla Azaldı
Kepenkler Kapanıyor: Esnaf Sayısı Son 6 Ayda 115 Binden Fazla Azaldı
TEPAV İstihdam İzleme Bülteni, Eylül 2023 verilerine göre, esnaf sayılarındaki düşüş son altı ayda 115 bin 289’a yükselerek Kasım 2021’den sonra görülen en düşük seviyeye geriledi.
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TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Eylül 2023 sayısı yayınlandı. Buna göre, Eylül ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2,0 (473 bin) azalırken aylık olarak ise yüzde 0,8 (195 bin) artarak 23 milyon 218 bin olarak gerçekleşti.
Esnaf sayısı Kasım 2021’den sonra görülen en düşük seviyeye ulaştı.
İnşaat istihdamı güçlü seyrini koruyor.
İş yeri sayısında en fazla artış Antalya’da.
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