Kepenkler Kapanıyor: Esnaf Sayısı Son 6 Ayda 115 Binden Fazla Azaldı

Son bir yılda Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta iş yeri sayıları yüzde 25 ve üzerinde gerilerken deprem bölgesindeki Adana, Şanlıurfa ve Osmaniye dışında diğer tüm illerde de düşüşler gerçekleşti. Eylül ayında iş yeri sayısı 41 ilde artarken en çok artış Antalya’da (5 bin 287) gerçekleşti. Antalya’yı Bursa (2 bin 310), Kocaeli (1 bin 900), İstanbul (1 bin 824) ve Konya (1 bin 666) takip etti. Oransal değişime bakıldığında ise iş yeri sayısı en hızlı artan il yüzde 5,8 artışla Antalya oldu. Antalya’yı Nevşehir, Tekirdağ, Niğde ve Sakarya takip etti. Öte yandan, iş yeri sayıları Hatay’da yüzde 33,8, Malatya’da yüzde 30,2, Adıyaman’da yüzde 28,2, Kahramanmaraş’ta yüzde 25 geriledi.