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Borsada 1 Günde 435 Bin Yatırımcı ve 520 Milyar TL Uçtu!

Borsada 1 Günde 435 Bin Yatırımcı ve 520 Milyar TL Uçtu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 17:39

Borsa İstanbul'da geçmişin 'Noel rallileri' mumla aranıyor. Yılın son haftasında BİST 100 endeksinde ve hisselerde görülen sert düşüş toparlanma olsa da yeterli olmadı.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri yılın son haftasında sadece ilk günde hisse senedi piyasalarında toplam yatırımcı sayısının 435 bin 429 kişi azaldığını gösterdi. Verilere göre 25 Aralık Pazartesi günü hisse senetlerinde toplamda piyasa değerinin 520 milyar lira erdiği görüldü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri yılın son haftasında sadece ilk günde hisse senedi piyasalarında toplam yatırımcı sayısının 435 bin 429 kişi azaldığını gösterdi. Verilere göre 25 Aralık Pazartesi günü hisse senetlerinde toplamda piyasa değerinin 520 milyar lira erdiği görüldü.

Hisse senedi piyasalarında 2022 yılındaki kazançların devamının geleceği ve halka arzlardaki yükselişin süreceği beklentisiyle akın eden yatırımcılar için 2023 çok da iyi geçmedi. Özellikle son çeyrekte geçen yıllarda alternatifsiz olan Borsa İstanbul'a alternatiflerin de artmasıyla yabancı yatırımcıların da 'Noel tatili'nde olması Borsa İstanbul'da seyri değiştirdi.

Haftanın ilk işlem gününde kayıpları ağırlaşan borsadaki düşüş piyasa değerlerini de eritti.

Haftanın ilk işlem gününde kayıpları ağırlaşan borsadaki düşüş piyasa değerlerini de eritti.

MKK verilerini aktaran Ekonomim'e göre, 22 Aralık günü 8 milyon 486 bin 149 olan yatırımcı sayısı 25 Aralık Pazartesi günü sonunda 8 milyon 50 bin 720’ye geriledi. Kısaca son haftanın ilk işlem gününde 435 bin 429 yatırımcı hisse senedi piyasasından çıktı.

Pay senetlerinin piyasa değeri de 22 Aralık Cuma günü 10,13 trilyon TL olurken, pazartesi günü sonunda toplam değer 9,61 trilyon TL oldu. 25 Aralık pazartesi günü kayıp 520 milyar TL oldu.

Pay senetlerinin piyasa değeri de 22 Aralık Cuma günü 10,13 trilyon TL olurken, pazartesi günü sonunda toplam değer 9,61 trilyon TL oldu. 25 Aralık pazartesi günü kayıp 520 milyar TL oldu.

MKK verilerinde hisse senedi yatırımcı sayısının 31 Ekim tarihinde 8,56 milyon kişi ile zirveye ulaştığı görülürken, kasım ayı sonunda bu sayı 8,22 milyon kişi olmuştu. Zirveden sonraki 2 ayda yaklaşık yarım milyon kişi hisse senedi piyasasını terk etti.

Eylül sonunda pay senetlerin piyasa değeri 11,28 trilyon lira olurken, kasım sonunda 10,65 trilyon TL olmuştu. Ağustos sonunda 9,59 trilyon TL olan piyasa değerine 25 Aralık'ta geri dönüldü.

Eylül sonunda pay senetlerin piyasa değeri 11,28 trilyon lira olurken, kasım sonunda 10,65 trilyon TL olmuştu. Ağustos sonunda 9,59 trilyon TL olan piyasa değerine 25 Aralık'ta geri dönüldü.

Ağustos sonunda yatırımcı sayısı 6,26 milyon kişi olurken, portföylerdeki erime de bu şekilde göze çarptı.

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