Borsada 1 Günde 435 Bin Yatırımcı ve 520 Milyar TL Uçtu!

Hisse senedi piyasalarında 2022 yılındaki kazançların devamının geleceği ve halka arzlardaki yükselişin süreceği beklentisiyle akın eden yatırımcılar için 2023 çok da iyi geçmedi. Özellikle son çeyrekte geçen yıllarda alternatifsiz olan Borsa İstanbul'a alternatiflerin de artmasıyla yabancı yatırımcıların da 'Noel tatili'nde olması Borsa İstanbul'da seyri değiştirdi.