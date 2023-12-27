Borsada 1 Günde 435 Bin Yatırımcı ve 520 Milyar TL Uçtu!
Borsada 1 Günde 435 Bin Yatırımcı ve 520 Milyar TL Uçtu!
Borsa İstanbul'da geçmişin 'Noel rallileri' mumla aranıyor. Yılın son haftasında BİST 100 endeksinde ve hisselerde görülen sert düşüş toparlanma olsa da yeterli olmadı.
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri yılın son haftasında sadece ilk günde hisse senedi piyasalarında toplam yatırımcı sayısının 435 bin 429 kişi azaldığını gösterdi. Verilere göre 25 Aralık Pazartesi günü hisse senetlerinde toplamda piyasa değerinin 520 milyar lira erdiği görüldü.
Haftanın ilk işlem gününde kayıpları ağırlaşan borsadaki düşüş piyasa değerlerini de eritti.
Pay senetlerinin piyasa değeri de 22 Aralık Cuma günü 10,13 trilyon TL olurken, pazartesi günü sonunda toplam değer 9,61 trilyon TL oldu. 25 Aralık pazartesi günü kayıp 520 milyar TL oldu.
Eylül sonunda pay senetlerin piyasa değeri 11,28 trilyon lira olurken, kasım sonunda 10,65 trilyon TL olmuştu. Ağustos sonunda 9,59 trilyon TL olan piyasa değerine 25 Aralık'ta geri dönüldü.
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