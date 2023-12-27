Enflasyon, Borsa, Dolar: 2024'te Türkiye Ekonomisinde Neler Bekleniyor?

BIST 100 Endeksinde de hedefin yüzde 30 bir yükselme potansiyeli içererek 10 bin 300 puan olması yönünde ve bankacılık sektöründe yükselme beklentisi yüzde 40 olan Gedik Yatırım, sanayii sektörlerindeki yüzde 25 yükseliş potansiyeli görüyor.

Halk Yatırım da politika faizinin gelecek yıl sonunda yüzde 30-35 seviyesine inmesini ve enflasyonun yüzde 40 ile 2024'üü bitirmesini bekliyor. BIST 100 Endeksinde de 2024 yılı hedefi 11 bin 300 puan oluyor.