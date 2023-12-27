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Enflasyon, Borsa, Dolar: 2024'te Türkiye Ekonomisinde Neler Bekleniyor?

Enflasyon, Borsa, Dolar: 2024'te Türkiye Ekonomisinde Neler Bekleniyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 15:14

Türkiye'de ekonomik olarak zor geçen son yılların belki de en zoru felaketler ve seçimlerin de yer aldığı 2023 yılı oldu. Ekonomide zor şartlarda başladığımız 2023 yılını yine zor şartlarda bitirirken, 2024 için de yeni yıl umutları ekonomi tarafına pek uğramayacak gibi görünüyor. Bakalım 2024'te Türkiye'yi neler bekliyor?

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OECD'ye göre sadece Türkiye değil dünyada da "2024 zor geçecek." Yükselen enflasyonla iyice sıkılaşan para politikaları ve uzun yıllar sonra gelen geçim derdinin sürmesi bekleniyor.

OECD'ye göre sadece Türkiye değil dünyada da "2024 zor geçecek." Yükselen enflasyonla iyice sıkılaşan para politikaları ve uzun yıllar sonra gelen geçim derdinin sürmesi bekleniyor.

Devam eden savaşlar ve yüksek kalan enflasyonla faizler ekonomileri zorlayacak. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), uluslararası büyümenin 2024 yılında yavaşlayacağını tahmin ederken, pandemiden bu yana en yavaş global büyüme olacağını belirtti. 

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, bir yandan da durgunluğun hissedilir seviyede olmayacağı müjdesini de verdi. Enflasyonun sürekli olarak yüksek kalmasının oluşturduğu riski de İsrail-Hamas çatışması ve Rusya-Ukrayna savaşının sürüyor olmasına bağlarken, petrol ve tahıl gibi fiyatların etkilemesinin ihmal edilemeyeceği şeklinde açıkladı. Kaynak: ParaAnaliz

2024'te enflasyonda beklenen düşüş için analistler ne diyor?

2024'te enflasyonda beklenen düşüş için analistler ne diyor?

Dünya genelinde beklenenden daha hızlı bir şekilde yavaşlayan enflasyonda pandemiden sonra ilk kez normalleşme sürecinin yaşanması bekleniyor. 

Analistler, 2024 yılında enflasyonun büyük merkez bankalarının kontrolüne geçebileceğini belirtirken, ekonomilerdeki yavaşlamayla birlikte enflasyondaki sakinleşmenin faiz indirimlerine zemin hazırladığı düşünülüyor.

Bank of America (BofA) stratejistleri, enflasyondaki düşüşle 2024'te 152 küresel merkez bankasının faiz indirimine gideceğini ve 2009 sonrası en yüksek düşüş oranlarının görüleceğini tahmin ediyor.

Bank of America (BofA) stratejistleri, enflasyondaki düşüşle 2024'te 152 küresel merkez bankasının faiz indirimine gideceğini ve 2009 sonrası en yüksek düşüş oranlarının görüleceğini tahmin ediyor.

Sözcü'nün derlemesine göre, BMO Capital Markets Economics baş ekonomisti Douglas Porter, 2024'te büyümelerin yavaşlayacağını, ancak faiz indirimleri ve soğuyan enerji ve gıda fiyatlarının normalleşen tedarik zincirleriyle durgunluğu önleyeceğini iletiyor.

Türkiye'de enflasyonun 2024'te zirveden sonra hız kesmesi bekleniyor.

Türkiye'de enflasyonun 2024'te zirveden sonra hız kesmesi bekleniyor.

TCMB'nin beklentilerine göre, kasımda yüzde 61,98 olan yıllık enflasyon 2024 Mayıs'ta yüzde 75 seviyelerine çıkarak yıl sonunda yüzde 36'ya gerileyecek. 

Morgan Stanley, Türkiye için 2024 Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 71,6 ile zirve yapacağını öngörürken, yıl sonunda yüzde 42,3’e gerileyebileceğini tahmin ediyor. 

Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 sonunda TÜFE beklentisi yüzde 41,23 oldu.

Ipsos'un araştırmasında 2023 yılından umutsuz çıkanlar 2024’e de umutsuz giriyor.

Ipsos'un araştırmasında 2023 yılından umutsuz çıkanlar 2024’e de umutsuz giriyor.

Ipsos, 34 ülkeden 25 bin 292 yetişkin ile 2023 ve 2024 anketi yaptı. 

Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre, 2023'ü ülkesi için kötü görenler Türkiye’de yüzde 84 olurken, Arjantin’den sonra en yüksek oran oldu. 

2023'ü kişisel olarak kötü görenler, yüzde 73 ile en yüksek Türkiye’de oldu.

2024'ün 2023’ten daha iyi bir yıl olacağını düşünenlerse küresel ortalamada yüzde 70, Türkiye’de yüzde 59 oranında oldu. 

2024'te enflasyonun daha yüksek olacağını belirtenlerin oranı yüzde 80, faizlerin daha yüksek olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 80 ve işsizliğin daha yüksek olacağını düşünenlerin oranı yüzde 82 oldu.

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2022'nin kazanç, 2023'ün sonunda da kayıp merkezi olan Borsa'da neler bekleniyor?

2022'nin kazanç, 2023'ün sonunda da kayıp merkezi olan Borsa'da neler bekleniyor?

Ekonomist Ali Ağaoğlu, 2024'e dair, dolar bazında 2,40 dolar seviyelerini iletirken, 2024'te yeni bir zirve beklemediğini de söylüyor. Zirvenin 5,3 dolarda olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, yeni bir dolar zirvesi olmayacağını ancak 3 seviyelerinin üzerine çıkılacağını belirtiyor. 'Önce düşüşü göreceğiz sonra yükselişi göreceğiz' diyen ünlü ekonomist, seçimden sonra da faizlerin kolay düşmeyeceğini TL mevduatın önemli bir yatırım alternatifi olmaya devam edeceğini düşündüğünü açıkladı. Kaynak: Ekonomim

Yatırım kurumlarının 2024 yılı Borsa stratejileri ne yönde?

Yatırım kurumlarının 2024 yılı Borsa stratejileri ne yönde?

Dünya'da Ufuk Korcan, piyasalarda 2023 yılının tarihe geçecek bir yıl olduğunu söylerken, gelecek yılın gündeminin de yoğun olduğu konusunda uyarıyor.

Gedik Yatırım 2024 strateji raporunda, dolarda 40 TL seviyesi tahmininde bulunurken, Merkez Bankası’nın politika faizinde yüzde 42,5-45 seviyelerinde bekle-gör diyeceğini, 2024’ün son çeyreğinde 250 baz puanlık adımlarla faiz indirimlerine başlayacağını ve 2024 sonunda faizin yüzde 37,50 seviyesine gerileyebileceğini açıkladı.

Gedik Yatırım 2024 strateji raporunda, dolarda 40 TL seviyesi tahmininde bulunurken, Merkez Bankası’nın politika faizinde yüzde 42,5-45 seviyelerinde bekle-gör diyeceğini, 2024’ün son çeyreğinde 250 baz puanlık adımlarla faiz indirimlerine başlayacağını ve 2024 sonunda faizin yüzde 37,50 seviyesine gerileyebileceğini açıkladı.

BIST 100 Endeksinde de hedefin yüzde 30 bir yükselme potansiyeli içererek 10 bin 300 puan olması yönünde ve bankacılık sektöründe yükselme beklentisi yüzde 40 olan Gedik Yatırım, sanayii sektörlerindeki yüzde 25 yükseliş potansiyeli görüyor.

Halk Yatırım da politika faizinin gelecek yıl sonunda yüzde 30-35 seviyesine inmesini ve enflasyonun yüzde 40 ile 2024'üü bitirmesini bekliyor. BIST 100 Endeksinde de 2024 yılı hedefi 11 bin 300 puan oluyor.

Borsa'da "Yılın ikinci yarısı umutlu"

Borsa'da "Yılın ikinci yarısı umutlu"

Ekonomim'de Şenay Zeren'in görüştüğü uzmanlar da 2024 yılında mevduat faizlerinin borsaya rakip olacağını söylerken, borsa yatırımcısının özellikle yılın ilk yarısında büyük getiri beklememesi gerektiğini de ekliyor. 

Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek, borsadaki dinamiklerin son iki yıldan oldukça farklı olacağını söylerken, en beğendikleri ve tercih ettikleri sektörlerin bankacılık, perakende, sigorta ve havacılık olduğunu da iletti. Ancak alternatif getirilerdeki yükselişlerin de sektör ve hisse seçimi yanında dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, reel olarak özellikle de yerel seçimlere kadar TL’nin değer kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtirken, kısa vadede halka arzlara ara verileceğini beklediğini iletti.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, reel olarak özellikle de yerel seçimlere kadar TL’nin değer kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtirken, kısa vadede halka arzlara ara verileceğini beklediğini iletti.

Yatırımcı sayısında nette azalma olabileceğini düşünen Yılmaz, yükselen mevduat faizlerinin 'borsa-faiz rekabetini' geri getirdiğine dikkat çekerken, 2024 yılında borsanın yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini, ancak getiri beklentisi açısından gerçekçi olmak gerektiğini de unutmak gerektiğini söyledi. Yatırımcıların daha fazla orta-uzun vadeli düşünmeleri gereken bir sürece girdiğinin de altını çizdi.

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ALB Yatırım Genel Müdürü İbrahim Çetin, 2024 yılını ikiye ayırmak gerektiğini söylerken, yılın ilk yarısında enflasyon ve faiz oranlarının yüksek seviyelerini koruyacağını beklediğini iletti.

ALB Yatırım Genel Müdürü İbrahim Çetin, 2024 yılını ikiye ayırmak gerektiğini söylerken, yılın ilk yarısında enflasyon ve faiz oranlarının yüksek seviyelerini koruyacağını beklediğini iletti.

Yabancı alımında havacılık, gıda ve giyim perakende, gıda ve içecek, telekom, sigorta, banka ve holding sektörlerinin 2024’ün ilk yarısı boyunca öne çıkabileceğini iletti. Yılın ikinci yarısında da düşmesi beklenen enflasyonla birlikte, demir-çelik, otomotiv, beyaz eşya, çimento, tekstil, cam sanayi, inşaat, mobilya ve diğer dayanıklı tüketim sektörlerinin rahatlayabileceğini iletti.

Ekonomist Serdar Pazı, asgari ücret artışlarıyla gıda ve giyim olmak üzere, perakende tarafında hareketlilik görerek yıla başlanacağını söyledi.

Ekonomist Serdar Pazı, asgari ücret artışlarıyla gıda ve giyim olmak üzere, perakende tarafında hareketlilik görerek yıla başlanacağını söyledi.

Artan yabancı ilgisiyle bankalar ve holdinglerin, enerji konusundaki teşviklerle elektrik ve dağıtım firmalarının, deprem sonrası artan faaliyetlerle inşaat, çimento başta olmak üzere GYO şirketlerinin ön plana çıkabileceğini belirtirken, Avrupa’nın zayıf durumu ve döviz kurlar nedeniyle otomotiv ve beyaz eşya, ihracata yönelik üretim yapan şirketlerin zayıf bir performans izleyebileceğini iletti.

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, 2024 yılının ilk 3-4 aylık döneminde Borsa İstanbul’un ılımlı, devamında güçlü pozitif performans gösterebileceğini düşünürken, "Asıl hissedilir artışın yılın ikinci çeyreği içinde başlayabileceğini ve Borsa İstanbul’un 2024 yılını 400 dolar yakınlarında tamamlayabileceğini düşünüyorum" dedi.

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, 2024 yılının ilk 3-4 aylık döneminde Borsa İstanbul’un ılımlı, devamında güçlü pozitif performans gösterebileceğini düşünürken, "Asıl hissedilir artışın yılın ikinci çeyreği içinde başlayabileceğini ve Borsa İstanbul’un 2024 yılını 400 dolar yakınlarında tamamlayabileceğini düşünüyorum" dedi.

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Denemme

2024 neler bekliyor hemen soyliyelim.. Asgari ucret zammindan sonra okkali zamlar bizi bekliyor +benzin ve mazota zam +gida ve kiralara zam + elektrik su zam... Devamını Gör

Ponche

yazdınız da yazdınız. ulan diyemediniz mi kısaca 2024 te g*tünüzden şingirayla kan alacaklar.

Şafak

İcimizden gecececekler. yaptiklari yapacaklarının teminati 😀