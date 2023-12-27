Enflasyon, Borsa, Dolar: 2024'te Türkiye Ekonomisinde Neler Bekleniyor?
Enflasyon, Borsa, Dolar: 2024'te Türkiye Ekonomisinde Neler Bekleniyor?
Türkiye'de ekonomik olarak zor geçen son yılların belki de en zoru felaketler ve seçimlerin de yer aldığı 2023 yılı oldu. Ekonomide zor şartlarda başladığımız 2023 yılını yine zor şartlarda bitirirken, 2024 için de yeni yıl umutları ekonomi tarafına pek uğramayacak gibi görünüyor. Bakalım 2024'te Türkiye'yi neler bekliyor?
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OECD'ye göre sadece Türkiye değil dünyada da "2024 zor geçecek." Yükselen enflasyonla iyice sıkılaşan para politikaları ve uzun yıllar sonra gelen geçim derdinin sürmesi bekleniyor.
2024'te enflasyonda beklenen düşüş için analistler ne diyor?
Bank of America (BofA) stratejistleri, enflasyondaki düşüşle 2024'te 152 küresel merkez bankasının faiz indirimine gideceğini ve 2009 sonrası en yüksek düşüş oranlarının görüleceğini tahmin ediyor.
Türkiye'de enflasyonun 2024'te zirveden sonra hız kesmesi bekleniyor.
Ipsos'un araştırmasında 2023 yılından umutsuz çıkanlar 2024’e de umutsuz giriyor.
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2022'nin kazanç, 2023'ün sonunda da kayıp merkezi olan Borsa'da neler bekleniyor?
Yatırım kurumlarının 2024 yılı Borsa stratejileri ne yönde?
Gedik Yatırım 2024 strateji raporunda, dolarda 40 TL seviyesi tahmininde bulunurken, Merkez Bankası’nın politika faizinde yüzde 42,5-45 seviyelerinde bekle-gör diyeceğini, 2024’ün son çeyreğinde 250 baz puanlık adımlarla faiz indirimlerine başlayacağını ve 2024 sonunda faizin yüzde 37,50 seviyesine gerileyebileceğini açıkladı.
Borsa'da "Yılın ikinci yarısı umutlu"
İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, reel olarak özellikle de yerel seçimlere kadar TL’nin değer kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtirken, kısa vadede halka arzlara ara verileceğini beklediğini iletti.
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ALB Yatırım Genel Müdürü İbrahim Çetin, 2024 yılını ikiye ayırmak gerektiğini söylerken, yılın ilk yarısında enflasyon ve faiz oranlarının yüksek seviyelerini koruyacağını beklediğini iletti.
Ekonomist Serdar Pazı, asgari ücret artışlarıyla gıda ve giyim olmak üzere, perakende tarafında hareketlilik görerek yıla başlanacağını söyledi.
Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, 2024 yılının ilk 3-4 aylık döneminde Borsa İstanbul’un ılımlı, devamında güçlü pozitif performans gösterebileceğini düşünürken, "Asıl hissedilir artışın yılın ikinci çeyreği içinde başlayabileceğini ve Borsa İstanbul’un 2024 yılını 400 dolar yakınlarında tamamlayabileceğini düşünüyorum" dedi.
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2024 neler bekliyor hemen soyliyelim.. Asgari ucret zammindan sonra okkali zamlar bizi bekliyor +benzin ve mazota zam +gida ve kiralara zam + elektrik su zam... Devamını Gör
yazdınız da yazdınız. ulan diyemediniz mi kısaca 2024 te g*tünüzden şingirayla kan alacaklar.
İcimizden gecececekler. yaptiklari yapacaklarının teminati 😀