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Çankırı'da Meydana Gelen Depremin Ardından Prof. Dr. Naci Görür'den Değerlendirme

Çankırı'da Meydana Gelen Depremin Ardından Prof. Dr. Naci Görür'den Değerlendirme

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
27.12.2023 - 21:56

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken NTV'ye de özel açıklama yaptı. Görür, olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldiğini belirtti.

Jeolog, depreme ilişkin olarak "Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede" dedi.

Jeolog, depreme ilişkin olarak "Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede" dedi.
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'Arkadaşlar, Çankırı, Cömert/Ilgaz’da deprem oldu. Deprem KAF üzerinde ve Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede. Depremin büyüklüğü 4,7. Umarım zarar vermemiştir. Geçmiş olsun, savgiyle.'

Görür, hareketliliğin İstanbul depremine etkisine ilişkin olarak da, NTV'ye "Fayın bu bölümü, daha önce kırıldı. Dolayısıyla Marmara'daki devamına enerji aktarmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görür, hareketliliğin İstanbul depremine etkisine ilişkin olarak da, NTV'ye "Fayın bu bölümü, daha önce kırıldı. Dolayısıyla Marmara'daki devamına enerji aktarmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman, Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan Erzincan-Bingöl arasındaki fayın kırılmadığını ifade ederek 'Bu bölgeden endişe duyuyorum.' dedi.

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