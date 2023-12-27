Çankırı'da Meydana Gelen Depremin Ardından Prof. Dr. Naci Görür'den Değerlendirme

'Arkadaşlar, Çankırı, Cömert/Ilgaz’da deprem oldu. Deprem KAF üzerinde ve Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede. Depremin büyüklüğü 4,7. Umarım zarar vermemiştir. Geçmiş olsun, savgiyle.'