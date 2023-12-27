Çankırı'da Meydana Gelen Depremin Ardından Prof. Dr. Naci Görür'den Değerlendirme
Çankırı'da Meydana Gelen Depremin Ardından Prof. Dr. Naci Görür'den Değerlendirme
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken NTV'ye de özel açıklama yaptı. Görür, olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Jeolog, depreme ilişkin olarak "Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede" dedi.
Görür, hareketliliğin İstanbul depremine etkisine ilişkin olarak da, NTV'ye "Fayın bu bölümü, daha önce kırıldı. Dolayısıyla Marmara'daki devamına enerji aktarmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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