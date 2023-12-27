Film Sahnesi Gibi: ABD Sınırına Doğru Büyük Mülteci Göçü

Meksika’nın Guatemala ile sınırında bulunan Chiapas eyaletinde bulunan yaklaşık 15 bin mülteci, ABD sınırına doğru yürüyüşe geçti. Mülteciler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Meksika’daki göçmen sorununu görüşeceği sırada dikkat çekmek ve sınıra ulaşmaya çalışıyor. Yürüyüşün liderleri, ABD’ye girene kadar durmayacaklarını ifade etti.