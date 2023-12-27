Film Sahnesi Gibi: ABD Sınırına Doğru Büyük Mülteci Göçü
Film Sahnesi Gibi: ABD Sınırına Doğru Büyük Mülteci Göçü
Meksika’nın Guatemala ile sınırında bulunan Chiapas eyaletinde bulunan yaklaşık 15 bin mülteci, ABD sınırına doğru yürüyüşe geçti. Mülteciler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Meksika’daki göçmen sorununu görüşeceği sırada dikkat çekmek ve sınıra ulaşmaya çalışıyor. Yürüyüşün liderleri, ABD’ye girene kadar durmayacaklarını ifade etti.
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Meksika üzerinden ABD’ye doğru süren mülteci göcü artarak devam ediyor.
Türkiye’den de bir çok kişinin kullandığı kaçak göç yoluna, özellikle Kolombiya, Venezuella gibi Güney Amerika ülkelerinin vatandaşları rağbet gösteriyor.
Meksika’da bulunan yaklaşık 15 bin göçmen de ABD sınırına doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüşte küçük çocukların olması da dikkat çekti.
İşte ABD sınırına doğru yürüyen binlerce kişinin görüntüleri 👇
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Niye? Ne ayrıcalığınız var dünyanın geri kalanından? Baş vurun yeşil karta bekleyin diğer milyonlarca insan gibi :)
Türkiye zannettiler galiba orayı iki mermide hepsi çil yavrusu gibi dağılır
2009 suriye sınırı gibi