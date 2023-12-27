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Film Sahnesi Gibi: ABD Sınırına Doğru Büyük Mülteci Göçü

Film Sahnesi Gibi: ABD Sınırına Doğru Büyük Mülteci Göçü

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 22:53

Meksika’nın Guatemala ile sınırında bulunan Chiapas eyaletinde bulunan yaklaşık 15 bin mülteci, ABD sınırına doğru yürüyüşe geçti. Mülteciler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Meksika’daki göçmen sorununu görüşeceği sırada dikkat çekmek ve sınıra ulaşmaya çalışıyor. Yürüyüşün liderleri, ABD’ye girene kadar durmayacaklarını ifade etti.

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Meksika üzerinden ABD’ye doğru süren mülteci göcü artarak devam ediyor.

Meksika üzerinden ABD’ye doğru süren mülteci göcü artarak devam ediyor.

Türkiye’den de bir çok kişinin kullandığı kaçak göç yoluna, özellikle Kolombiya, Venezuella gibi Güney Amerika ülkelerinin vatandaşları rağbet gösteriyor.

Türkiye’den de bir çok kişinin kullandığı kaçak göç yoluna, özellikle Kolombiya, Venezuella gibi Güney Amerika ülkelerinin vatandaşları rağbet gösteriyor.

Meksika’da bulunan yaklaşık 15 bin göçmen de ABD sınırına doğru yürüyüşe geçti.

Meksika’da bulunan yaklaşık 15 bin göçmen de ABD sınırına doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte küçük çocukların olması da dikkat çekti.

Yürüyüşte küçük çocukların olması da dikkat çekti.

İşte ABD sınırına doğru yürüyen binlerce kişinin görüntüleri 👇

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Söyledim gitti

Niye? Ne ayrıcalığınız var dünyanın geri kalanından? Baş vurun yeşil karta bekleyin diğer milyonlarca insan gibi :)

s.rtc

Türkiye zannettiler galiba orayı iki mermide hepsi çil yavrusu gibi dağılır

oluröylebazen

2009 suriye sınırı gibi