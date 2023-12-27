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Cinsel İlişkiye Giremediği İçin Peş Peşe Cinayetler İşledi: Seks İşçilerini Öldüren Seri Katil

Cinsel İlişkiye Giremediği İçin Peş Peşe Cinayetler İşledi: Seks İşçilerini Öldüren Seri Katil

Seri Katil
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 20:12

Rus medyası, ülkedeki seks işçilerini hedef alan bir seri katili konuşuyor. İki seks işçisini öldüren seri katilin daha önce de benzer cinayetler işlediği belirlendi.

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Rusya'da yaşayan 37 yaşındaki Alexei Varakin'in peş peşe işlediği cinayetler Rus medyasına bomba gibi düştü.

Rusya'da yaşayan 37 yaşındaki Alexei Varakin'in peş peşe işlediği cinayetler Rus medyasına bomba gibi düştü.

Rus medyasının aktardığına göre, seri katil toplamda dört seks işçisini öldürdü.

Rus medyasının aktardığına göre, seri katil toplamda dört seks işçisini öldürdü.

Seri katil Varakin, bu cinayetlerin ikisini ise ceza evinden tahliye olduktan sonra işledi.

Seri katil Varakin, bu cinayetlerin ikisini ise ceza evinden tahliye olduktan sonra işledi.

Varakin'in cinayetleri ise 'cinsel ilişkiye giremediği için' işlediği ve yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı belirtiliyor.

Varakin'in cinayetleri ise 'cinsel ilişkiye giremediği için' işlediği ve yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı belirtiliyor.

Varakin'in ayrıca 25 yaşındaki Vlada Skitskaya'yı bir otel odasında vahşi şekilde öldürdükten sonra yakalandığı ifade ediliyor.

Varakin'in ayrıca 25 yaşındaki Vlada Skitskaya'yı bir otel odasında vahşi şekilde öldürdükten sonra yakalandığı ifade ediliyor.
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