Murat Ülker’den Starbucks CEO’suyla Fotoğraf Açıklaması: “Ne Biçim Oldu Dünya?”
Murat Ülker’den Starbucks CEO’suyla Fotoğraf Açıklaması: “Ne Biçim Oldu Dünya?”
Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Murat Ülker, Starbucks CEO’su Laxman Narasimhan ile çektirdiği bir fotoğrafa gelen tepkiler sonrasında açıklamada bulundu. Ülker, fotoğrafın savaşın başladığı 6 Ekim’den çok önce çekildiğini açıkladı.
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Ülker şirketinin üst düzey yöneticisi Murat Ülker'in ABD Seattle’da Starbucks CEO’su ile bir araya geldiğini gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu.
Murat Ülker, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada fotoğrafın savaş başlamadan çok önce çekildiğini söyledi.
“Ülker ailesi olarak, dün neredeysek bugünde aynı yerdeyiz. Ne biçim oldu dünya, İsrail saldırıları ve boykot öncesi yapılan bir nezaket ziyaretinin ‘destek veriyor’ diye çarptırılmasını en basit ifadeyle kınıyorum”
“Dünyada cereyan eden bu olaylara bakılacak olursa; çok çalışmak, çok üretmek ve daha başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Şahıs olarak da daima hak ve adaletin yanındayız.”
“Herhangi bir vicdan sahibinin kadınların çocukların hedef alınmasını, öldürülmesini desteklemesi mümkün müdür? Hele bu konuda bize iftira atanlar zaten haksız iddialardan bizim açtığımız davada mahkum olmuşsa, bu nasıl iştir?”
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