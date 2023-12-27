Murat Ülker’den Starbucks CEO’suyla Fotoğraf Açıklaması: “Ne Biçim Oldu Dünya?”

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Murat Ülker, Starbucks CEO’su Laxman Narasimhan ile çektirdiği bir fotoğrafa gelen tepkiler sonrasında açıklamada bulundu. Ülker, fotoğrafın savaşın başladığı 6 Ekim’den çok önce çekildiğini açıkladı.