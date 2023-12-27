Mahkemeden Can Atalay Kararı: Dosya Uyarıya Rağmen Yeniden Yargıtay’da
Mahkemeden Can Atalay Kararı: Dosya Uyarıya Rağmen Yeniden Yargıtay’da
Anayasa Mahkemesi, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesine rağmen, davanın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bir kez daha Yargıtay’a gönderdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yüksek yargıda Can Atalay krizi yaşanmaya devam ediyor.
Anayasa Mahkemesi, milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı vermiş ve son yaptığı açıklamada kararın kesin olduğu ve uyulmama durumu olmadığını açıklamıştı.
Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği ihlal kararının gerekçesini açıklanmasının ardından toplanan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hakkında AYM kararına uymayarak, dosyayı bir kez daha Yargıtay'a gönderdi.
Daha önceki süreçte Yargıtay üyeleri de Anayasa Mahkemesi’nin kararını uymamamış ve yüksek yargıda büyük kriz yaşanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda