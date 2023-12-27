Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Örgüt Propagandası Yapan Şeyh Said’in Torununa Mahkemeden Benzersiz Ceza!

Örgüt Propagandası Yapan Şeyh Said’in Torununa Mahkemeden Benzersiz Ceza!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 18:15

Mahkeme, Şeyh Said’in torunlarından biri olduğu iddia edilen ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan Ruşen Fırat'a 'benzersiz' bir ceza verdi. Adli kontrol şartıyla salınan Ruşen Fırat, bir ay boyunca sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adı son dönemde siyasetin de gündeminde olan Şeyh Said’in torunlarından biri olduğu iddia edilen Ruşen Fırat, 2015 ve 2016'da Facebook'ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle 26 Aralık’ta Erzurum Hınıs'ta gözaltına alınmıştı.

Adı son dönemde siyasetin de gündeminde olan Şeyh Said’in torunlarından biri olduğu iddia edilen Ruşen Fırat, 2015 ve 2016'da Facebook'ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle 26 Aralık’ta Erzurum Hınıs'ta gözaltına alınmıştı.

'Örgüt propagandası' yapmakla suçlanan Fırat, daha sonra tutuklanma talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Fırat, burada adli kontrolle serbest bırakıldı.

'Örgüt propagandası' yapmakla suçlanan Fırat, daha sonra tutuklanma talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Fırat, burada adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ancak Hınıs Sulh Ceza Hakimliği Fırat’ı adli kontrolle serbest bırakırken, zeka dolu bir de karar aldı.

Ancak Hınıs Sulh Ceza Hakimliği Fırat’ı adli kontrolle serbest bırakırken, zeka dolu bir de karar aldı.

Karara göre, Ruşen Fırat 30 gün boyunca tüm sosyal medya hesaplarında Türk bayrağı paylaşacak.

Karara göre, Ruşen Fırat 30 gün boyunca tüm sosyal medya hesaplarında Türk bayrağı paylaşacak.

Bianet'te yer alan habere göre kararda şu ifadeler yer aldı:

'Şüpheli hakkında adli kontrol süresi içerisinde her gün Türk bayrağını sosyal medya hesaplarından paylaşmasına, paylaşmadığı halinde adli kontrol süresi içerisinde ihlal ettiğinden dolayı tutuklama işleminin tekrardan gözden geçirilmesine…'

Fırat'ın ailesinin avukatı Ensar Fırat ise kararı skandal olarak nitelendirdi. Kararı veren hakimden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Fırat'ın ailesinin avukatı Ensar Fırat ise kararı skandal olarak nitelendirdi. Kararı veren hakimden şikayetçi olacaklarını söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
V for Valkyr

Böyle aptalca bi ceza olamaz. Adam hesabını kapatınca ne olacak? Cezasız mı kalacak?

Sosyal Medya

biraz şov olmuş. bunların fikren terbiye olması mümkün değil. dolayısıyla cezaevi ise cezaevi muhakkak olmalı. nefislerine zulm yapmak için işi şova dökmeye ... Devamını Gör