Örgüt Propagandası Yapan Şeyh Said’in Torununa Mahkemeden Benzersiz Ceza!
Örgüt Propagandası Yapan Şeyh Said’in Torununa Mahkemeden Benzersiz Ceza!
Mahkeme, Şeyh Said’in torunlarından biri olduğu iddia edilen ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan Ruşen Fırat'a 'benzersiz' bir ceza verdi. Adli kontrol şartıyla salınan Ruşen Fırat, bir ay boyunca sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşacak.
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Adı son dönemde siyasetin de gündeminde olan Şeyh Said’in torunlarından biri olduğu iddia edilen Ruşen Fırat, 2015 ve 2016'da Facebook'ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle 26 Aralık’ta Erzurum Hınıs'ta gözaltına alınmıştı.
'Örgüt propagandası' yapmakla suçlanan Fırat, daha sonra tutuklanma talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Fırat, burada adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ancak Hınıs Sulh Ceza Hakimliği Fırat’ı adli kontrolle serbest bırakırken, zeka dolu bir de karar aldı.
Karara göre, Ruşen Fırat 30 gün boyunca tüm sosyal medya hesaplarında Türk bayrağı paylaşacak.
Fırat'ın ailesinin avukatı Ensar Fırat ise kararı skandal olarak nitelendirdi. Kararı veren hakimden şikayetçi olacaklarını söyledi.
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Böyle aptalca bi ceza olamaz. Adam hesabını kapatınca ne olacak? Cezasız mı kalacak?
biraz şov olmuş. bunların fikren terbiye olması mümkün değil. dolayısıyla cezaevi ise cezaevi muhakkak olmalı. nefislerine zulm yapmak için işi şova dökmeye ... Devamını Gör