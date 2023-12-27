Örgüt Propagandası Yapan Şeyh Said’in Torununa Mahkemeden Benzersiz Ceza!

Mahkeme, Şeyh Said’in torunlarından biri olduğu iddia edilen ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan Ruşen Fırat'a 'benzersiz' bir ceza verdi. Adli kontrol şartıyla salınan Ruşen Fırat, bir ay boyunca sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşacak.