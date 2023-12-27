Ahmet Ercan’dan Çankırı Depremi Yorumu: “6.8 Büyüklüğüne Kadar Potansiyel Var”
Ahmet Ercan’dan Çankırı Depremi Yorumu: “6.8 Büyüklüğüne Kadar Potansiyel Var”
Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, Çankırı’da gerçekleşen 4.5 büyüklüğünde deprem sonrasında uyarıda bulundu. Ercan’a göre; deprem meydana geldiği Kuzey Anadolu Kırığı’nda 6.8 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilir.
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AFAD, öğle saatlerinde Çankırı’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, komşu illerde de hissedildi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, yaşanan deprem sonrasında Bolu-Gerede-Çankırı arası için deprem uyarısında bulundu.
“27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04’de Çankırı-Ilgaz’daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede-Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi.”
Ahmet Ercan’ın paylaşımı 👇
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