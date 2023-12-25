"Deprem Hasarlı Ev" Fiyatı 2,5 Milyon Olunca Arsaya Göz Dikildi
"Deprem Hasarlı Ev" Fiyatı 2,5 Milyon Olunca Arsaya Göz Dikildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yıllarda hem enflasyon hem de yabancılara vatandaşlık için satışlarla yükselen konut ve arsa fiyatları dikkat çekmeye devam ediyor.
Bu da satıcıları hasarlı ya da virane de olsa arsalara müşteri bulma kolaylığı için yeni yollara ve her zaman olduğu gibi fiyat yükseltmeye itti.
Sosyal medyada da "deprem hasarlı" bir yapının fiyatının 2,5 milyon lira olması da ilgi çekerken, arsa satışı için bunun da bir yöntem olduğu görülüyordu.
Arsa fiyatı olabileceği yorumları da bu açıdan çok sayıda oldu.
İşte 2,5 milyon liralık hasarlı eve yapılan yorumlardan bir kısmı.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
354 metrekare olduğu görülen Ayvacık'taki deprem hasarlı denilen virane yapının mı,
Arsanın mı fiyatı görülüyordu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce bu arsa bu fiyat eder mi?
Yorumlara bekliyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Hangi ev ?
arsaya kredi çıkmaz arkadaşlar kredi sadece eve verilir. kredi çıksın diye de böyle yazılmış olabilir asıl arsa satılıktır.