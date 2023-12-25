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"Deprem Hasarlı Ev" Fiyatı 2,5 Milyon Olunca Arsaya Göz Dikildi

"Deprem Hasarlı Ev" Fiyatı 2,5 Milyon Olunca Arsaya Göz Dikildi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.12.2023 - 18:26

Sosyal medyada yayılan bir görselde 'deprem hasarlı' olduğu söylenen Çanakkale'de bir eve istenen fiyat görenleri şaşırttı ancak çabuk kendine getirdi.

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Son yıllarda hem enflasyon hem de yabancılara vatandaşlık için satışlarla yükselen konut ve arsa fiyatları dikkat çekmeye devam ediyor.

Son yıllarda hem enflasyon hem de yabancılara vatandaşlık için satışlarla yükselen konut ve arsa fiyatları dikkat çekmeye devam ediyor.

Ancak vatandaşlık ve oturum izni amacıyla gayrimenkul satışlarında da yakın dönemde yapılan bir düzenlemede arsa alımlarında üzerinde bir yapı da olma şartı getirilmişti.

Bu da satıcıları hasarlı ya da virane de olsa arsalara müşteri bulma kolaylığı için yeni yollara ve her zaman olduğu gibi fiyat yükseltmeye itti.

Bu da satıcıları hasarlı ya da virane de olsa arsalara müşteri bulma kolaylığı için yeni yollara ve her zaman olduğu gibi fiyat yükseltmeye itti.

Sosyal medyada da "deprem hasarlı" bir yapının fiyatının 2,5 milyon lira olması da ilgi çekerken, arsa satışı için bunun da bir yöntem olduğu görülüyordu.

Sosyal medyada da "deprem hasarlı" bir yapının fiyatının 2,5 milyon lira olması da ilgi çekerken, arsa satışı için bunun da bir yöntem olduğu görülüyordu.
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Arsa fiyatı olabileceği yorumları da bu açıdan çok sayıda oldu.

Arsa fiyatı olabileceği yorumları da bu açıdan çok sayıda oldu.
twitter.com

İşte 2,5 milyon liralık hasarlı eve yapılan yorumlardan bir kısmı.👇

İşte 2,5 milyon liralık hasarlı eve yapılan yorumlardan bir kısmı.👇
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354 metrekare olduğu görülen Ayvacık'taki deprem hasarlı denilen virane yapının mı,

354 metrekare olduğu görülen Ayvacık'taki deprem hasarlı denilen virane yapının mı,
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Arsanın mı fiyatı görülüyordu?

Arsanın mı fiyatı görülüyordu?
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Sizce bu arsa bu fiyat eder mi?

Sizce bu arsa bu fiyat eder mi?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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ömer

Hangi ev ?

bjk81

arsaya kredi çıkmaz arkadaşlar kredi sadece eve verilir. kredi çıksın diye de böyle yazılmış olabilir asıl arsa satılıktır.