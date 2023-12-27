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Çankırı'da Deprem Oldu! Çevre İllerden de Hissedildi

Çankırı'da Deprem Oldu! Çevre İllerden de Hissedildi

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 16:12 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 16:48

Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Kastamonu olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.04'te meydana gelen depremin merkez üssü Ilgaz.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.04'te meydana gelen depremin merkez üssü Ilgaz.

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yok.

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yok.

Çankırı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklama ⬇️

Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi ⬇️

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