Çankırı'da Deprem Oldu! Çevre İllerden de Hissedildi
Çankırı'da Deprem Oldu! Çevre İllerden de Hissedildi
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.04'te meydana gelen depremin merkez üssü Ilgaz.
Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yok.
Çankırı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklama ⬇️
Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi ⬇️
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