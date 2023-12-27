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Hakem Umut Meler'e Yaptığı Yumruklu Saldırı Sonrası Tutuklanan Faruk Koca Tahliye Edildi!

Hakem Umut Meler'e Yaptığı Yumruklu Saldırı Sonrası Tutuklanan Faruk Koca Tahliye Edildi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 14:40 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 15:00

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası tutuklanan eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi. 

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Süper Lig'de oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Faruk Koca, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Faruk Koca, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Faruk Koca bugün tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edildi.

Faruk Koca bugün tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edildi.

Yaptığı saldırı sonrası futboldan ömür boyu men edilen Faruk Koca 12 Aralık'ta cezaevine girmişti. Koca'nın cezaevinde geçirdiği gün sayısı 15.

Yaptığı saldırı sonrası futboldan ömür boyu men edilen Faruk Koca 12 Aralık'ta cezaevine girmişti. Koca'nın cezaevinde geçirdiği gün sayısı 15.
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