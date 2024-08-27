27 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Abisi Ercan Deniz'le birbirlerine girdikten sonra tüm aileye rest çeken Özcan Deniz, zehir zemberek sözleriyle gündeme gelmişti. Aile tartışmasında son olarak Yurda Güler'in paylaşımları dikkat çekerken bu kez de Özcan Deniz, kız kardeşini üstü kapalı tehdit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Survivor yarışması ile hafızalara kazınan Avatar Atakan, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğuyla bir paylaşım yapmış ve paylaşımına "Fabrika her zaman üründen daha önemlidir." notunu düşmüştü. Paylaşımı eleştiri yağmuruna tutulan Avatar Atakan'dan eleştirilere sert yanıt geldi.
3. İsmail Hacıoğlu ve eski eşi Duygu Kumarki geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırmış ardından ocak ayında ikili, ilişkiye bir şans daha tanımıştı. Çiftin evliliğini verdikleri ikinci şans da kurtaramayarak yeniden yollarını ayırmışlardı. Kumarki, Instagram hesabından Hacıoğlu'nun soyadını kaldıramayınca çareyi hesabını kapatmakta buldu!
4. Influencer Danla Bilic, adının bir süredir aşk iddialarına karıştığı milli futbolcu Doğan Alemdar ile Bodrum'da görüntülendi. İkilinin ortak arkadaşları Ala Tokel ve Bertuğ Özgür Yıldırım'ın aşkı geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü.
5. Türk müziğinin değerli sanatçılarından Sezen Aksu'ya tek bir konserde sahne alması için lüks bir marka tarafından teklif götürüldü. Minik Serçe, kendisine ödenmesi teklif edilen yüksek meblağları göz ardı ederek, net bir şekilde markayı reddetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Özcan Deniz, hem menajeri hem de abisi Ercan Deniz'le arasında tansiyonun yükselmesinden sonra aileye rest çekmişti. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Yurda Gürler'se Deniz'in eşini hedef almış ve gelini suçlu bulmuştu. Samar Dadgar ise sessizliğini koruyamayıp "o seviyeye düşmeyeceğim" dedi ve görümcesine yaylım ateşi açtı.
7. Son dönemlerde astral seyahat ve spiritüel konularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, iddialarına bir yenisini ekledi. Şarkıcının hedefinde bu sefer sivrisinekler vardı.
8. Mert Ramazan Demir'le bir ayrıl bir barış şekilde aşk yaşayan ve ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Bilal Özcan, Saraçoğlu'nun Kurtuluş Osman'la ekranlara gelen yakışıklı oyuncuyla birlikte olduğunu öne sürdü.
9. Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer, ne yazık ki dün akşam saatlerinde kanser hastalığıyla savaşını kaybetti. Bugün, oğlunu son yolcuğuluğuna uğurlayan Cihat Tamer'in cenazesine tüm ünlü dostları akın etti. Müzisyen Turhan Öge'nin herkes Cihat'la acısını paylaşırken selfie çekme peşinde olması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.
10. Çiğdem Akman ile En'ler programına konuk olan Tuğba Ekinci yine şaşırtmadı. Hemcinslerine sataşmaktan geri adım atmayan Tuğba Ekinci, bu sefer spesifik bir isimi hedef aldı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkını masaya yatırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Muhabir Onilne'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre 5 Eylül'de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da evlenmesi beklenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya hem mekandan hem de tarihten vazgeçti!
12. Şükrü Özyıldız'la çıktığı Viyana tatilini bir mektup uzunluğunda anlatan, sevgilisini de övmelere doyamayan Sibil Çetinkaya'nın metni yapay zekaya yazdırdığı ortaya çıktı!
13. Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira’nın 8 ay önce sona eren ilişkilerinin yeniden başladığı iddia ediliyordu. Maç öncesi Devrim Özkan, sahayı görmeye çıkan Lucas Torreira'ya başarlar dilerken çekilen fotoğraf 'eski aşk yeniden alevlendi' dedirtti!
14. Ünlü oyuncu Gizem Karaca, cesur bir değişiklik yaparak saçlarını kestirdi ve yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü isim, uzun yıllardır alışık olduğumuz uzun saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı!
15. Türkiye'deki işlerin yoğunlaşması üzerine Londra'dan İstanbul'a dönüş yapan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, gecelere aktı. Korel'in 42. yaş doğum gününü sürpriz bir partiyle kutlayan ekipten Merve Dizdar, aşıkların kalp eriten bir pozunu paylaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Saba Tümer'le "Bu Yaz'' programının ilk konuğu olan Yasemin ve İdo Tatlıses, ikizleri İbrahim Ayel'in adının boşuna İbrahim olmadığını açıkladı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın