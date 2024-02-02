2 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
2 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 2 Şubat Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini Twitter'da açıkladı. İstifa sonrası peş peşe açıklamalar gelirken, Hafize Gaye Erkan'ın, iki yıl içerisinde başka bir kamu kurumuna atanmaz ya da iş bulmazsa maaş almaya devam edeceği öğrenildi.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın soruşturması tamamlandı. NTV'nin aktardığına göre, hazırlanan iddianamede Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporuna da yer verildi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istifa etti. İstifasını sosyal medyada duyuran Erkan, herkesi şaşırtırken ekonomistler ve gazetecilerden de ilk tahminler geldi. Peki yeni TCMB Başkanı'nın kim olması bekleniyor?
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Başkanlık koltuğuna kimin getirileceği merak konusu oldu. Başkanlık için adı geçen isimlerden bir tanesi de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik oldu. Peki Osman Çelik kimdir, hangi görevlerde bulundu?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini Twitter'da açıkladı.
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Hafize Gaye Erkan'ın istifası bomba gibi sosyal medyaya düşerken, bugün akşam saatlerinden ekonomi gazetecisi Barış Soydan, sosyal medyada üstü kapalı bahsetmişti.
Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın istifası beklenen bir durum olsa da gündemde şok etkisi yarattı. Özellikle ekonomi dünyasında son iddialarla gündeme gelen Başkan Erkan'ın istifası ya da görevden alınması konuşulurken, bir cuma akşamı sosyal medya üzerinden gelen istifa şoku nasıl yorumlandı?
Yayımlanan Resmi Gazete'de Merkez Bankası'nın başına gelecek isim belli oldu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.
Akaryakıta üst üste yapılan zamlar sonrası sıra servis ücretlerine geldi. Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldığı açıklandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, “Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir” dedi.
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür etmekle yetindi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki bir skeçte yer alan gazilerle ilgili ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
CHP'den aday gösterilmeyen Nasuh Mahruki, yerel seçimlere bağımsız olarak gireceğini açıkladı.
Hayvanlara yönelik eziyetin önü bir türlü alınamıyor. Kırşehir’de bir kişi çaldığı köpeğe eziyet edip, o anları cep telefonuyla kaydettikten sonra köpeğin sahibine gönderdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Aydın’ın Nazilli ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterdiği Gamze Yolcu Metin, yarıştan çekildi. Kısa bir süre sonra Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım’ın da yerine başka bir ismin PM’ye sunulacağı öğrenildi.
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda etti. 2 haftalık uzay görevini tamamlayan Gezeravcı ve diğer 3 astronot için Uluslararası Uzay İstasyonu’nda veda töreni düzenlendi.
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