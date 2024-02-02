Yüzlerce Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidansın Müteahhidi Savunmasıyla 'Pes' Dedirtti
Yüzlerce Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidansın Müteahhidi Savunmasıyla 'Pes' Dedirtti
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın soruşturması tamamlandı. NTV'nin aktardığına göre, hazırlanan iddianamede Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporuna da yer verildi.
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi ise savunmasında 'Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı' ifadelerine yer verdi.
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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin en çok etkilediği illerimizden birisi de Hatay oldu.
12 katlı binanın yıkılmasıyla, 269 kişi hayatını kaybetti. Binanın müteahhidi ise İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Hazırlanan iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.
Binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ise savunmasında kusurlu olmadığını belirterek "Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı." ifadelerini kullandı.
İstanbul Havaalanı'nda yurtdışına çıkmak isterken yakalanan Coşkun, ilk savcılık ifadesinde ise "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum." ifadelerine yer vermişti.
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