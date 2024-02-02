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Yüzlerce Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidansın Müteahhidi Savunmasıyla 'Pes' Dedirtti

Yüzlerce Kişiye Mezar Olan Rönesans Rezidansın Müteahhidi Savunmasıyla 'Pes' Dedirtti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.02.2024 - 18:41

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın soruşturması tamamlandı. NTV'nin aktardığına göre, hazırlanan iddianamede Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporuna da yer verildi. 

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi ise savunmasında 'Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı' ifadelerine yer verdi.

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin en çok etkilediği illerimizden birisi de Hatay oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin en çok etkilediği illerimizden birisi de Hatay oldu.

Toplamda 11 ilimizi etkileyen deprem, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hatay'da yer alan ve 'cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans ise depremin ilk anlarında yerle bir olmuştu.

12 katlı binanın yıkılmasıyla, 269 kişi hayatını kaybetti. Binanın müteahhidi ise İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

12 katlı binanın yıkılmasıyla, 269 kişi hayatını kaybetti. Binanın müteahhidi ise İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

NTV'nin aktardığına göre, Rönesans Rezidans'ın soruşturması tamamlandı. İddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede tutuklu sanıklar rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un da aralarında bulunduğu şahısların, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda öne çıkan detaylar ise şu şekildeydi;

'...beton malzemelerin yerinde döküm şeklinde ve düşük kalitede olduğu, beton parçalarının elle ufalandığı, kolon içerisinde bulunan demir donatıların arasında kiriş bağlantı noktasında malzemenin ayrışma yaptığı kum ve çakılın donatı içerisinde elle sökülebileceği tespit edildi.'

Binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ise savunmasında kusurlu olmadığını belirterek "Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı." ifadelerini kullandı.

Binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ise savunmasında kusurlu olmadığını belirterek "Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı." ifadelerini kullandı.

NTV'nin haberine göre, Coşkun, binanın 10 yıldır bir problem yaşamadığını belirterek “Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Karadağ’a bina tapularını vermek için gidiyordum. Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı. Böyle büyük bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu, binanın sağlam yapıldığının göstergesi.” savunmasında bulundu.

İstanbul Havaalanı'nda yurtdışına çıkmak isterken yakalanan Coşkun, ilk savcılık ifadesinde ise "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum." ifadelerine yer vermişti.

İstanbul Havaalanı'nda yurtdışına çıkmak isterken yakalanan Coşkun, ilk savcılık ifadesinde ise "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum." ifadelerine yer vermişti.

Rönesans Rezidans ile ilgili aklıma gelen tek bir şey var; depremin dalga boyunun bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm depremlerden farklı olması diye düşünüyorum. Ayrıca deprem yeryüzüne çok yakın birkaç kilometrelik mesafede olduğu için de yıkım olmuş olabilir. 6 Şubat'ta art arda iki deprem yaşandı. İkinci deprem, merkez üssü Elbistan olan deprem daha şiddetli bir depremdi. Ben deprem uzmanı değilim bu söylediklerim tahmine dayalı değerlendirmelerimdir. İşlerim dolayısıyla Karadağ ülkesine gidecektim. Biz plan, proje ve mevzuata uygun bir inşaat yaptık. Bu nedenle üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.

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