Ramazan Hoca'yı Öldüren Şahıs Tutuklandı
Ramazan Hoca'yı Öldüren Şahıs Tutuklandı
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Fatih'te 31 Ocak tarihinde 9 suç kaydı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Erkan Baykut, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in işlettiği çay ocağında bıçakla saldırarak ölümüne neden oldu.
Olaydan bir gün sonra yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Erkan Baykut, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilen katil zanlısı, işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Katil zanlısı Erkan Baykut, savcılık ifadesinin ardından, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Baykut, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Katil zanlısı Erkan Baykut, emniyet ifadesinde babasının dükkanında çalışarak geçimini sağladığını belirterek, Ramazan Pişkin'i tanımadığını, kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradi zannettiğini, bu kişinin de babasının yanında çalıştığını anlattı. Baykut ifadesinde, "Bana, sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum" dedi.
Şüpheli Erkan Baykut, Afgan uyruklu olduğunu söylediği Saboor Muradi'nin, kendisini evine de davet ettiğini belirterek, "Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktadır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağırışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım" şeklinde ifade verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ramazan Pişkin'in, hedefindeki Saboor Muradı olduğunu düşündüğünü söyleyen şüpheli Erkan Baykut, Saboor Muradi olarak bahsettiği kişinin sürekli olarak rüyalarına girdiğini de anlatarak, suçta kullandığı bıçağı, Eminönü’nden aldığını itiraf etti. Öldürme kastının olmadığını, yaralama amacıyla hareket ettiğini ifade eden şüpheli Erkan Baykut, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda