Osman Çelik Kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik Hakkında Detaylar

G-20 Türkiye Sherpası olarak görev alan Çelik, aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Osman Çelik 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.