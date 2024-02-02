Osman Çelik Kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik Hakkında Detaylar
Osman Çelik Kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik Hakkında Detaylar
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Başkanlık koltuğuna kimin getirileceği merak konusu oldu. Başkanlık için adı geçen isimlerden bir tanesi de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik oldu. Peki Osman Çelik kimdir, hangi görevlerde bulundu?
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Osman Çelik Kimdir?
Osman Çelik'in Çalışma Hayatı
Osman Çelik, 2016 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı.
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