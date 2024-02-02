Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Osman Çelik Kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik Hakkında Detaylar

Osman Çelik Kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik Hakkında Detaylar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.02.2024 - 00:13

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Başkanlık koltuğuna kimin getirileceği merak konusu oldu. Başkanlık için adı geçen isimlerden bir tanesi de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik oldu. Peki Osman Çelik kimdir, hangi görevlerde bulundu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Osman Çelik Kimdir?

Osman Çelik Kimdir?

Osman Çelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev almaktadır. 

Çelik, 1964 yılında Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur.

Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalışan Çelik, 1995 yılına kadar Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev almıştır.

Daha sonra 4 yıl süreyle, İhlas Finans Kurumu’nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevinde çalışmıştır.

Osman Çelik'in Çalışma Hayatı

Osman Çelik'in Çalışma Hayatı

Çelik, 2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 

2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda sırasıyla Krediler’den ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Haziran 2015 itibarıyla Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

Osman Çelik, 2016 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı.

Osman Çelik, 2016 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı.

G-20 Türkiye Sherpası olarak görev alan Çelik,  aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Osman Çelik 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın