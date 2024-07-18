18 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Hatırlarsanız dün Dünya Güzellerim'le ekrana gelen Bülent Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'la ilgili şoke eden iddialarda bulunmuş ve makyörünü kovup ardından kendisinin programdan ayrıldığını açıklamıştı. Makyör Tolgahan Karataş ise Ersoy'un iddialarına kısa bir süre içerisinde yanıt vermişti. Karataş'a bir destek de Seren Serengil'den geldi!
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2. Eşi Berfu Yenenler ile sıkı bir kilo verme sürecine adım atan Eser Yenenler'in tartıya çıktığı büyük gün geldi! Eşinin 15 günde 7 kilo verdiği anları Berfu Yenenler paylaştı!
3. Gazetemagazin'in haberine göre, Bahar dizisindeki Timur rolüyle ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir ilgi ile karşılaşan Mehmet Yılmaz Ak sezonun bitmesiyle soluğu tatilde aldı. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren isim sevgilisiyle tatil yaparken kameralara yakalandı.
4. Seren Serengil, Bülent Ersoy ile makyör Tolgahan Karataş sorununa kitabın ortasından giriş yapmış, "Tolgahan'ı üzeni ben de üzerim" demişti hatırlarsanız. Serengil'in açıklamasını gören Bülent Ersoy ise açtı ağzını yumdu gözünü. Serengil'den de cevap gecikmedi!
5. Geçtiğimiz saatlerde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun birbirlerini takipten çıkması ikilinin ayrıldığını düşündürtmüştü. Ayrılığın ardından ilk paylaşımını yapan Afra Saraçoğlu'nun son pozları olay oldu!
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6. En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün sevgilisi Gamze Türkmen'e "Sultan" filmi tadında bir evlilik teklifi etmişti. Akşamına da söz yapan Ezildi'nin hayatını kaybeden anneannesinin fotoğrafını ceketine tutturması herkesi duygusallaştırdı.
7. Türk Eğitim Vakfı’nın düzenlediği yardım gecesinde sahnede bulunan Atatürk fotoğrafları yüzünden konseri iptal eden Yunan şarkıcı Despina Vandi'ye bir tokat da şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi!
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9. Magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Ayrılık haberlerinden sonra ilk paylaşım yapan Demir'in "ne halim varsa gördüm" notlu göndermeli paylaşımı dillere fena düştü!
10. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli kardeşi Cansu'nun yanında olabilmek adına ailesini İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.
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11. Bir dönem canını epey sıkan yüzündeki izlerden kurtulan İzel'in Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesini hatırlarsınız. Ünlü şarkıcı bu sefer de son paylaşımıyla hangi ünlü isme benzediğini takipçilerine sordu...
12. Wanda Nara'yla boşanma sürecine giren Mauro Icardi'nin antrenmanlarda bile çıkarmadığı alyansı olmadan ve bu sefer güldüğü yeni bir poz paylaşarak gündeme bomba gibi düştü.
13. Geçtiğimiz gece Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'deki makyörü Tolgahan Karataş'ı kovup programdan ayrılmasıyla başlayan kaosa Seren Serengil dahil olmuştu hatırlarsanız. Bülent Ersoy hakkında birtakım iddialar ortaya atan ve makyörü koruyan Seren Serengil'e Diva'dan koca bir destan geldi... Serengil'in yalanlarını ortaya çıkaran Ersoy, sert konuştu.
14. Dilan Polat'ın 23 Şubat'tan beri paylaşım yapılmayan orijinal hesabından "suçsuz" olduğunu vurgulayan MASAK raporu maddeleri paylaşıldı. Durumu kamuoyuna duyuran Dilan Polat'a geçtiğimiz haftalarda tahkiye olan ablası Sıla Doğu'dan destek gecikmedi.
15. Doğal, samimi ve aşk kokan evlilikleriyle sık sık gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, bu sefer bir yanlış anlaşılma yüzünden gündeme oturdu! Tuhaf fakat İpek Filiz Yazıcı, baldızın da dahil olduğu mesele hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.
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16. Geçtiğimiz gün Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk olan Melis İşiten'in teyzesinin kendisi için seçtiği sevgi sözcüğü "yok artık" dedirtti! 😂
17. Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Harbiye konserinde kendisini bugüne dek eleştiren herkese kapak niteliğinde bir cevap verdi!
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