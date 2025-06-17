17 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Araba alırken hep karşımıza çıkan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarında değişikliğe gidiliyor.
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Survivor 2025 en olaylı sezonların başında geldi.
Star TV'nin fenomen dizisi Sahipsizler'in sezon finali çekimlerinde şoke eden anlar yaşandı
İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran’an bu yana aralıksız devam ederken İsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti.
Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilmesinden sonra hızla kilo kaybetmeye devam ediyor.
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İsrail, İran’ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldürüldüğünü duyurdu
Futbol yorumculuğu, günümüzde spor dünyasının önemli mesleklerinden biri haline geldi.
Son olarak 2022 yılında yeni bölümleri ekranlara gelen İbo Show programı bu sene yılbaşı bölümüyle ekranlara gelmişti.
Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren ancak değişen düzende ayak uyduramadığı için kapanan AVM'lere bir yenisi daha eklendi.
Ticaret Bakanlığı ‘güvensiz’ kategorisine aldığı bir ürünü daha duyurdu.
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Geçtiğimiz günlerde muhabirlere icralık olduğunu ve çok zor zamanlar geçirdiğini anlatan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Keçeci, arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan’a gönderme yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
Türkiye’de biriyle yemeğe çıkınca çoğu zaman ya "benden" denir ya da usulen bir ısrar döner, değil mi?
Yakın bir zamanda aniden popüler olan şimdilerde ise eski popülerliğinden eser kalmayan Dubai çikolatası az kalsın bir çocuğun ölümüne neden oluyordu.
Müge Anlı'da bir süredir Konya Akşehir'den kaybolan Mehmet Tural dosyası işleniyordu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yönelik dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
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Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Socrates Club'a konuk oldu
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinde "Boşanıyorlar mı?"soruları yine gündemi sardı.
İstanbul’da 50’ye yakın kişi İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla aylar önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan Dilen Polat son olarak hastaneye yatma kararı almıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
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Hakim karşısına ikinci kez çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane’nin İstanbul’a gelişi büyük ses getirirken, kulislerde Mesut Özil’in bu transferde önemli rol oynadığı iddiaları konuşuluyordu.
Aile sağlığı merkezlerinden alınan sağlık raporları artık ücretli olacak.
Uzun bir dönemdir Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında “evlendiler” iddiası dolaşıyor, bilenler bilir.
Gözler Merkez Bankası'nın (MB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
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Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu arasında aylar önce başlayan gerginlik, yeniden arşa çıktı!
İran ile İsrail arasında yaşanan savaş sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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