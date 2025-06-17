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17 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

17 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2025 - 20:20

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Araba alırken hep karşımıza çıkan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarında değişikliğe gidiliyor.

Araba alırken hep karşımıza çıkan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarında değişikliğe gidiliyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni vergi paketi kabul edilirse silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında olacak.

Survivor 2025 en olaylı sezonların başında geldi.

Survivor 2025 en olaylı sezonların başında geldi.

Adem Kılıçcı'nın Batuhan Karacakaya'yı yenerek şampiyon olduğu Survivor'da elbette bir de üçüncü oldu. Adem'e yenilen Volkan Çetinkaya, Survivor'a üçüncü olarak veda ederken döner dönmez Instagram biyografisine 'üçüncü' olduğunu yazması dalga konusu oldu.

Star TV'nin fenomen dizisi Sahipsizler'in sezon finali çekimlerinde şoke eden anlar yaşandı

Star TV'nin fenomen dizisi Sahipsizler'in sezon finali çekimlerinde şoke eden anlar yaşandı

Dizinin oyuncularından biri, sezon finali çekimlerinde öfke patlaması yaşayarak set çalışanlarına küfürler savurdu.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran’an bu yana aralıksız devam ederken İsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran’an bu yana aralıksız devam ederken İsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti.

Gazeteci Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında İsrail savaş uçaklarının İran’a yaptığı saldırılar sırasında Türk hava sahasını işgal ettiğini, buna karşılık olarak da Türk F-16’larının derhal havalandığını ve sonrasında alınan önlemleri yazdı.

Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilmesinden sonra hızla kilo kaybetmeye devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilmesinden sonra hızla kilo kaybetmeye devam ediyor.

Nihal Candan'ın sağlık durumunun kritik seviyeye ulaşmasıyla yaşadığı kilo kaybı 25 kiloya dayandı. Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Nihal Candan'ın annesi Umut Candan kızının ölüm riski olduğunu belirterek dua istedi.

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İsrail, İran’ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail, İran’ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldürüldüğünü duyurdu

Futbol yorumculuğu, günümüzde spor dünyasının önemli mesleklerinden biri haline geldi.

Futbol yorumculuğu, günümüzde spor dünyasının önemli mesleklerinden biri haline geldi.

Pek çok eski futbolcu ve hakem, ekranlarda yorumculuk yaparak kariyerlerine yeni bir yön veriyor. Bu isimler arasında yer alan Nihat Kahveci de analizleri ve enerjisiyle beğeni topluyor. Tecrübeli ismin bu alandaki yıllık ücret talebine dair verdiği tepki dikkat çekti.

Son olarak 2022 yılında yeni bölümleri ekranlara gelen İbo Show programı bu sene yılbaşı bölümüyle ekranlara gelmişti.

Son olarak 2022 yılında yeni bölümleri ekranlara gelen İbo Show programı bu sene yılbaşı bölümüyle ekranlara gelmişti.

Bir döneme damgasını vuran programın yeniden başlayacağı iddiaları gündem olmuştu. 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Ece Erken bombayı patlayıp canlı yayında İbrahim Tatlıses'i aradı. Tatlıses iddiaları doğrulayarak İbo Show'un yeniden başlayacağını açıkladı.

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren ancak değişen düzende ayak uyduramadığı için kapanan AVM'lere bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren ancak değişen düzende ayak uyduramadığı için kapanan AVM'lere bir yenisi daha eklendi.

Ekonomim'den Yener Karadeniz’in haberine göre, Türkiye’nin ilk lüks ve butik konsept alışveriş merkezi olarak açılan ve 18 yıldır faaliyet gösteren Prestige Mall, kapanıyor.

Ticaret Bakanlığı ‘güvensiz’ kategorisine aldığı bir ürünü daha duyurdu.

Ticaret Bakanlığı ‘güvensiz’ kategorisine aldığı bir ürünü daha duyurdu.

Ünlü ev dekorasyonu ürünleri satıcısı English Home’un meşhur oda kokusu hakkında piyasadan toplatılma kararı verildi, ürünün satışı da yasaklandı.

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Geçtiğimiz günlerde muhabirlere icralık olduğunu ve çok zor zamanlar geçirdiğini anlatan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Keçeci, arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan’a gönderme yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere icralık olduğunu ve çok zor zamanlar geçirdiğini anlatan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Keçeci, arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan’a gönderme yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Kalbimizi burkan röportaj sosyal medyada çok konuşulmuş, eski dostlarına çağrısı yankı uyandırmıştı. Neyse ki bu kez yüzümüzü güldüren bir gelişmeyle gündeme geldi. Keçeci, TRT 1’de yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin kadrosuna dahil olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımına yorum ve tebrik mesajları yağdı.

Türkiye’de biriyle yemeğe çıkınca çoğu zaman ya "benden" denir ya da usulen bir ısrar döner, değil mi?

Türkiye’de biriyle yemeğe çıkınca çoğu zaman ya "benden" denir ya da usulen bir ısrar döner, değil mi?

Ama iş yurt dışına taşınınca işler değişiyor. Özellikle Batılı ülkelerde hesaplar çoğunlukla kişi başı bölünüyor, üstelik buna şaşıran bir tek biz oluyoruz. Twitter’da da bu farkı ilk kez deneyimleyenler yaşadıklarını anlatmış.

Yakın bir zamanda aniden popüler olan şimdilerde ise eski popülerliğinden eser kalmayan Dubai çikolatası az kalsın bir çocuğun ölümüne neden oluyordu.

Yakın bir zamanda aniden popüler olan şimdilerde ise eski popülerliğinden eser kalmayan Dubai çikolatası az kalsın bir çocuğun ölümüne neden oluyordu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Dubai çikolatası yiyen çocuk nefes almada zorluk çekince imdadına annesi koştu.  Çikolatanın içinden plastik parçalar çıktı.

Müge Anlı'da bir süredir Konya Akşehir'den kaybolan Mehmet Tural dosyası işleniyordu.

Müge Anlı'da bir süredir Konya Akşehir'den kaybolan Mehmet Tural dosyası işleniyordu.

Üst üste yalan söylediği ortaya çıkan Kenan Yılmaz, Tural'ı gören son kişiydi. Kendisini 'İstihbaratçıyım, askerim, polisim' diyerek tanıtan Kenan, canlı yayında Mehmet Tural cinayetini itiraf etti!

İtirafın ardından Kenan Yılmaz'ın gösterdiği bölgede çok geçmeden Mehmet Tural'ın cenazesi bulundu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yönelik dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yönelik dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum’un aktardığına göre, kurulun bazı başkan ve üyelerine ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Mesajlarda, bazı kulüp başkanları ve teknik direktörlerle ilgili tarafsızlık ilkesine aykırı ifadeler yer aldığı, hatta alaycı ve taraftar diliyle yorumlar yapıldığı belirtildi. Bu sızıntı, PFDK'nın tarafsızlığına dair ciddi soru işaretleri doğurdu.

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Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Socrates Club'a konuk oldu

Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Socrates Club'a konuk oldu

Poyraz, burada Survivor'a neden katıldığını açıkladı. Yiğit Poyraz, Survlvor'a katılan yarışmacıların influencer olduğunu fark ettiğini ve bu nedenle Survivor'da yarıştığını itiraf etti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinde "Boşanıyorlar mı?"soruları yine gündemi sardı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal cephesinde "Boşanıyorlar mı?"soruları yine gündemi sardı.

Sosyal medyada hızla yayılan ayrılık iddiaları, magazin gündemini bir kez daha hareketlendirdi. Ancak bu kez sessizliği bozan taraf Sinem Kobal oldu!

İstanbul’da 50’ye yakın kişi İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu.

İstanbul’da 50’ye yakın kişi İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından ‘Bağış’ ya da ‘Medikal malzeme’ adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında 1 profesör, 1 doçent ve doktorların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 50 kişiden 10 milyon lira aldığı öğrenilirken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla aylar önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan Dilen Polat son olarak hastaneye yatma kararı almıştı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla aylar önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan Dilen Polat son olarak hastaneye yatma kararı almıştı.

Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanenin önünde koruması vurulan Dilan Polatsosyal medya hesabından ölümle tehdit edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sultanım' diye seslendi.

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Hakim karşısına ikinci kez çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Hakim karşısına ikinci kez çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ancak Özdağ'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Tahliyesinin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ, ''Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi. Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim'' dedi.

Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane’nin İstanbul’a gelişi büyük ses getirirken, kulislerde Mesut Özil’in bu transferde önemli rol oynadığı iddiaları konuşuluyordu.

Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane’nin İstanbul’a gelişi büyük ses getirirken, kulislerde Mesut Özil’in bu transferde önemli rol oynadığı iddiaları konuşuluyordu.

Sarı-Kırmızılı camiaya yakın kaynaklar, Sane’nin kararında Özil’in tavsiyesinin etkili olduğunu öne sürmüştü. Sessizliğini uzun süre koruyan Mesut Özil, sonunda bu söylentilerle ilgili açıklamada bulundu.

Aile sağlığı merkezlerinden alınan sağlık raporları artık ücretli olacak.

Aile sağlığı merkezlerinden alınan sağlık raporları artık ücretli olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile artık aile sağlığı merkezinden alınan her rapor için 250 TL ödeme yapılması gerekecek. Belirlenen sabit ücret, tüm raporlar için de geçerli olacak.

Uzun bir dönemdir Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında “evlendiler” iddiası dolaşıyor, bilenler bilir.

Uzun bir dönemdir Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında “evlendiler” iddiası dolaşıyor, bilenler bilir.

Hatta bu dedikodular geçtiğimiz aylarda da sosyal medyada fena şekilde hortlamıştı. İddialar art arda gelince, Birsen Altuntaş da Sibel Can’ın basın danışmanından gelen bilgiyle bu söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak şimdi öyle bir gelişme yaşandı ki, magazin kulisleri yine karıştı!

Gözler Merkez Bankası'nın (MB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Gözler Merkez Bankası'nın (MB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Kararın duyurulmasına sayılı gün kala altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ''Faiz indirimi gelecek mi?'' sorusuna yanıt verdi. Ekol TV'den İremnaz Aksoy'a konuşan İslam Memiş, ''Muhtemelen yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimi yapılması olasılığı mümkün gibi duruyor. Bütün merkez bankalarının aslında yılın ikinci yarısında faiz indirimleri yapacağı bir süreç karşımızda olacak'' dedi.

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Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu arasında aylar önce başlayan gerginlik, yeniden arşa çıktı!

Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu arasında aylar önce başlayan gerginlik, yeniden arşa çıktı!

Birsen Altuntaş'ın 'dolandırıcılık' haberinin ardından Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisinden ricacı oldukları iddiasına Elçin Sangu'dan cevap gecikmedi.

İran ile İsrail arasında yaşanan savaş sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.

İran ile İsrail arasında yaşanan savaş sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran’ın dini lideri Ali Hamaney için “Nerede saklandığını biliyoruz. Kolay bir hedef ama şimdilik güvende” açıklamasında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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