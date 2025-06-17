onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Aile Hekiminden Alınacak Raporlarda Ücretler Belli Oldu: Her Rapor İçin 250 TL Ödeme Yapılacak!

Aile Hekiminden Alınacak Raporlarda Ücretler Belli Oldu: Her Rapor İçin 250 TL Ödeme Yapılacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2025 - 15:15

Aile sağlığı merkezlerinden alınan sağlık raporları artık ücretli olacak. Hürriyet'te yer alan habere göre; Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile artık aile sağlığı merkezinden alınan her rapor için 250 TL ödeme yapılması gerekecek. Belirlenen sabit ücret, tüm raporlar için de geçerli olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan son değişiklikle 15 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan son değişiklikle 15 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre aile hekimleri, düzenlemelerin ardından hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Her basamakta ücretli olan 'özel amaçlı raporlar' aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek. 

Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar, 'hizmet ücretlendirme listesi' üzerinden ücretli olarak sunulacak. İstirahat raporları, askerlik ile ilgili askeralma (ASAL) raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, halihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.

Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

Düzenlemede yer alan işlemlerle ilgili 'Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi', 15 Haziran 2025'te Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi adlı 'https://sbos.saglik.gov.tr web' sitesinden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezi'nden alınacak hizmete göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ücret karşılığında alınacak raporlar şu şekilde: 

- Sürücü belgesi (ehliyet) raporu

- Sporcu raporu

- Tek hekim (durum bildirir) raporu

- Hac/umre için parmak izi raporu

- İş sağlığı ve güvenliği raporu

- Akli meleke raporu

- Yivsiz av tüfeği raporu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
11
8
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın