Aile Hekiminden Alınacak Raporlarda Ücretler Belli Oldu: Her Rapor İçin 250 TL Ödeme Yapılacak!

Açıklamaya göre aile hekimleri, düzenlemelerin ardından hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Her basamakta ücretli olan 'özel amaçlı raporlar' aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek.

Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar, 'hizmet ücretlendirme listesi' üzerinden ücretli olarak sunulacak. İstirahat raporları, askerlik ile ilgili askeralma (ASAL) raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, halihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.