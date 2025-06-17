Aile Hekiminden Alınacak Raporlarda Ücretler Belli Oldu: Her Rapor İçin 250 TL Ödeme Yapılacak!
Aile sağlığı merkezlerinden alınan sağlık raporları artık ücretli olacak. Hürriyet'te yer alan habere göre; Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile artık aile sağlığı merkezinden alınan her rapor için 250 TL ödeme yapılması gerekecek. Belirlenen sabit ücret, tüm raporlar için de geçerli olacak.
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Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan son değişiklikle 15 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler hakkında yazılı açıklama yayımladı.
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Ödemeler internet üzerinden yapılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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