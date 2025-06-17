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Aralarında Profesör, Doçent ve Doktorlar da Var: Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne Operasyon

Aralarında Profesör, Doçent ve Doktorlar da Var: Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne Operasyon

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2025 - 14:01 Son Güncelleme: 17.06.2025 - 14:03

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından ‘Bağış’ ya da ‘Medikal malzeme’ adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında 1 profesör, 1 doçent ve doktorların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 50 kişiden 10 milyon lira aldığı öğrenilirken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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İstanbul’da 50’ye yakın kişi İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu.

İstanbul’da 50’ye yakın kişi İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbarın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2024 yılında bazı mağdurlar hastanenin başhekimliğine başvuru yaparak şikâyetçi olduğu bilgisi edinildi.

Yürütülen çalışmalarda Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Göğüs Cerrahisi Bölümünde çalışan bir profesör ve bir doçent ile 4 doktorun diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edildi.

Yürütülen çalışmalarda Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Göğüs Cerrahisi Bölümünde çalışan bir profesör ve bir doçent ile 4 doktorun diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin hastaneye gelen hasta veya yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili ameliyatın erken tarihe alınması, biyopsi işlemleri için bağış ya da medikal malzeme talebiyle maddi kazanç sağladıkları, patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve mağdurlardan aldıkları bu paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları anlaşıldı.

Yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 5 aylık fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 5 aylık fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili Mersin, Tekirdağ ve İstanbul merkezli olmak üzere Mersin ve Tekirdağ’da eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Tekirdağ ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hastanenin Göğüs Cerrahisi bölümünde çalışan profesör ve doçent M.M.,V.E. Y.S.’nin de aralarında bulunduğu M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. Y.Ö. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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