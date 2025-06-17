Aralarında Profesör, Doçent ve Doktorlar da Var: Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne Operasyon
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından ‘Bağış’ ya da ‘Medikal malzeme’ adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında 1 profesör, 1 doçent ve doktorların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 50 kişiden 10 milyon lira aldığı öğrenilirken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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İstanbul’da 50’ye yakın kişi İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu.
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Yürütülen çalışmalarda Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Göğüs Cerrahisi Bölümünde çalışan bir profesör ve bir doçent ile 4 doktorun diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edildi.
Yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 5 aylık fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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