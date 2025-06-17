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İstanbul’un Üç İlçesi Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde 12 Saat Sular Kesilecek

İstanbul’un Üç İlçesi Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde 12 Saat Sular Kesilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2025 - 12:24

İstanbul'da terfi merkezi ve isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nün bazı mahallelerine, yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında bakım, onarım ve montaj çalışmaları yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında bakım, onarım ve montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:

Büyükçekmece ilçesinde;

Çakmaklı

Alkent 2000, 

19 Mayıs (bir kısmı)

Cumhuriyet, 

Karaağaç

Pınartepe,

Atatürk

Fatih mahalleleri. 

Esenyurt ilçesinde;

Barbaros Hayrettin Paşa,

Cumhuriyet,

Gökevler,

Mevlana

Piri Reis mahalleleri. 

Beylikdüzü ilçesinde;

Adnan Kahveci

Büyükşehir

Marmara

Kavaklı

Sahil

Cumhuriyet mahalleleri.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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