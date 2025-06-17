onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Satışı Yasaklandı: Ticaret Bakanlığı, English Home Markasının Oda Kokusunu Piyasadan Toplatıyor

Satışı Yasaklandı: Ticaret Bakanlığı, English Home Markasının Oda Kokusunu Piyasadan Toplatıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2025 - 10:51

Ticaret Bakanlığı ‘güvensiz’ kategorisine aldığı bir ürünü daha duyurdu. Ünlü ev dekorasyonu ürünleri satıcısı English Home’un meşhur oda kokusu hakkında piyasadan toplatılma kararı verildi, ürünün satışı da yasaklandı. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

English Home markasının oda kokusunun piyasadan toplatılmasına karar verildi.

English Home markasının oda kokusunun piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı’nın ‘güvensiz’ kategorisine aldığı ürünleri ifşası devam ederken satışı yasaklanan son ürün ünlü bir markaya ait çıktı. 'English Home' marka çubuklu oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı ve ürünlerin toplatılmasına karar verildi. 

Bakanlık ürünün güvensizlik nedenini ise, 'Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır' olarak açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın English Home markasının ürünü hakkındaki açıklaması 👇

Ticaret Bakanlığı'nın English Home markasının ürünü hakkındaki açıklaması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın