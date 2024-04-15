15 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Metin Akpınar'ın kızı olduğunu söyleyerek geçtiğimiz yaz magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Duygu Nebioğlu, paylaşımları ve açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. Sabah GÜNAYDIN'a açıklama yapan Nebioğlu'nun ablasıyla ilgili itirafını Tuba Kalçık paylaştı. Ablasının babası da çok ünlüymüş!
2. Şarkıları ve filmleriyle bir neslin gönlüne taht kuran Mahsun Kırmızıgül magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden. Geçtiğimiz günlerde hakkında "öldü" haberleri çıkan Kırmızıgül sosyal medya hesabından sitemli bir açıklama yaptı.
3. Hakan Ural son günlerde her konuda farklı yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor bildiğiniz gibi. İran-İsrail savaşından başlayan ve dönerin pahalı olmasıyla devam eden Hakan Ural herkesin diline düştü. ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel de kendisine taş atmadan duramadı.
4. Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasındaki aşk haberi gündemi son dönemde epey meşgul ediyor, mutlaka karşınıza çıkmıştır. Cansu Taşkın ilişkiyi ilan etse de Yılmaz Erdoğan'dan ses çıkmamıştı. Müge Dağıstanlı'nın iddialarına göre ünlü ismin canı epey sıkkınmış!
5. Son dönemde 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programıyla gündeme gelen Evrim Akın, astrolog Nuray Sayarı ile birlikte gezerken objektiflere yansıdı. Evrim Akın, ünlü astrolog tarafından kendisine yasak geldiğini söyledi. Sayarı'nın seçim tahminlerini göz önüne alanlar Akın'a "sen yeniden bir düşün" yorumları yağdırdı.
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6. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumlarla görenlerin ağzını açık bırakan Tuğba Ekinci, yine sert sözleriyle günde oldu. Sahnede yaptığı şov izleyenler tarafından "müstehcen" bulununca gelen eleştirilere sinirlenen Ekinci, yaptığı paylaşımla verdi veriştirdi!
7. Konserden konsere koşup şarkılarıyla sevenlerini kendisine her defasında yeniden hayran bırakan Burcu Güneş bir radyo programına konuk oldu. Ünlü şarkıcının açıklama yaparken "Güvendiğim insanlar sırtımdan vurdu." demesi hepimizin kabuk bağlayan yarasını kanattı.
8. Ülkemizde bir ilke imza atan Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için gittiği ödül gecesinde giydiği dekoltesi elbisesiyle epey gündem yarattı. Sosyal medyanın yıkılmasınından bir süre sonra Cem Yılmaz'dan gelen Marty Feldman paylaşımı "gönderme" olarak algılandı. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan bugün köşesinde tam da bu konuya değinerek yazdığı yazıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
9. Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi sarsıyor adeta. Son olarak GÜNAYDIN'a açıklamalarda bulunan Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan da yardım istedi. Yardım çağrısının üzerinden çok geçmemişti ki Müge Anlı'dan jet hızıyla cevap geldi.
10. Marty Feldman paylaşımının adından Serenay Sarıkaya'nın derin dekoltesine gönderme yaptığı düşünülen Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran bir paylaşım daha geldi... Yılmaz, bu sefer de Çağlar Çorumlu'nun doğum gününü alakasız bir fotoğrafla kutladı!
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11. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in dünyalar tatlısı oğlu Kurt Efe 2 yaşına girdi! Doğum günü partisinden sızan videoda doğum günü çocuğu Kurt Efe'nin umursamaz tavırları sosyal medya kullanıcılarını güldürdü!
12. Arda ile Omuz Omuza programına katılan Can Bonomo'nun sıkma poşeti ve Türkçe'yle imtihanı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Sosyal medya kullanıcılarının yorumları kahkaha attırdı 😂
13. Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, kendisini yakın kadrajdan çekip frikik yakalamaya çalışan kameramana sert çıktı!
14. Özellikle son zamanlarda yaptığı her açıklama ve paylaştığı her pozla gündeme oturan Ebru Polat, bu sefer de katıldığı YouTube programında yaptığı "ayak fetişi" itirafıyla ağızları açık bıraktı!
15. Yüz gerdirme ameliyatının ardından kendini paylaşmalara doyamayan Cenk Eren, yine yeni bir pozunu paylaştı. Henüz şoku atlatamamış olanlar Cenk Eren'i yeniden diline doladı!
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