Çocuklar Gibi Eğlenen Hande Erçel'den Eril Kerimcan'a 15 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Çocuklar Gibi Eğlenen Hande Erçel'den Eril Kerimcan'a 15 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Aslı Enver güzel kızıyla yürüyüşe çıktı.
Bir türlü doğru bronzlaşamayan Hadise, kıpkırmızı oldu.
Çocuklar gibi eğlenen Hande Erçel, sırılsıklam olmaktan pek keyif aldı.
Danla Bilic, Mert Vidinli'nin doğum gününü kutladı.
İrem Derici, uzaklara daldı.
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Gün geçtikçe erilleşen Kerimcan Durmaz, sporunu ihmal etmedi.
E tabii Şeyma Subaşı da her zamanki spor rutinindeydi.
Demet Akalın yollara koyuldu.
Enis Arıkan tarzıyla dikkat çekti.
Esra Dermancıoğlu, kızı Refia'yla yemek date'ine çıktı.
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