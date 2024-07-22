Yasa Teklifi Görüşülürken CHP Genel Merkezine Pankart Asıldı: 'Katliam Yasasını Reddediyoruz'

'Uyutulma' adı altında sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren yasa teklifinin görüşmeleri devam ederken 'CHP Genel Merkezi binasına Özgür Özel ve bir köpeğin bulunduğu fotoğrafla birlikte 'Katliam yasasını reddediyoruz.' yazılı pankart asıldı.
Kaynak: Özgecan Özgenç- Medyascope
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Sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' (öldürülmesi) içeren yasa teklifinin görüşmeleri devam ederken, CHP Genel Merkezi binasına pankart asıldı.
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Medyascope'dan Özgecan Özgenç'in kaydettiği görüntülerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bir köpeğin bulunduğu fotoğrafın üzerine 'Katliam yasasını reddediyoruz.' yazıldığı görüldü.
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