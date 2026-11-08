Sevgili Balık, ufkun bu hafta sonsuza açılıyor! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay keşif, eğitim ve yolculuk evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir dil, bir kurs, hayalindeki bir seyahat ya da ruhunu besleyen bir öğrenme yolculuğu için harika bir başlangıç.

Hafta ortasında Ay Yay'da, kariyer evinde ilerliyor ve iş hayatında görünürlüğün artıyor. Perşembe günü Ay'ın Venüs, Mars ve Jüpiter'le kurduğu uyumlu açılar emeğinin fark edilmesini sağlayabilir. Aslan'daki Mars ve Jüpiter çalışma alanında enerjini yükseltiyor; hem verimli hem de keyifli bir iş temposu seni bekliyor.

Cumartesi Venüs'ün düz harekete geçmesiyle duygusal hayatında derin bir rahatlama yaşıyorsun. Geçmişten kalan bir kırgınlık ya da belirsizlik çözülüyor. Partnerli Balık, sevdiğiyle aralarındaki güveni yeniden güçlendiriyor. Bekar Balık ise farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biriyle büyüleyici bir bağ kurabilir. Sezgilerine güven, yolun açık.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…