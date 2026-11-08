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Balık Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ufkun bu hafta sonsuza açılıyor! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay keşif, eğitim ve yolculuk evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir dil, bir kurs, hayalindeki bir seyahat ya da ruhunu besleyen bir öğrenme yolculuğu için harika bir başlangıç.

Hafta ortasında Ay Yay'da, kariyer evinde ilerliyor ve iş hayatında görünürlüğün artıyor. Perşembe günü Ay'ın Venüs, Mars ve Jüpiter'le kurduğu uyumlu açılar emeğinin fark edilmesini sağlayabilir. Aslan'daki Mars ve Jüpiter çalışma alanında enerjini yükseltiyor; hem verimli hem de keyifli bir iş temposu seni bekliyor.

Cumartesi Venüs'ün düz harekete geçmesiyle duygusal hayatında derin bir rahatlama yaşıyorsun. Geçmişten kalan bir kırgınlık ya da belirsizlik çözülüyor. Partnerli Balık, sevdiğiyle aralarındaki güveni yeniden güçlendiriyor. Bekar Balık ise farklı bir kültürden ya da uzak bir yerden biriyle büyüleyici bir bağ kurabilir. Sezgilerine güven, yolun açık.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
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