Sevgili Balık, bu akşam gökyüzü gözlerini ilişkilerine çeviriyor. Ay Başak'a, ilişki evine geçiyor ve orada Mars'la buluşuyor. Hayatındaki önemli insanlarla daha canlı, daha doğrudan bir iletişim kurabilirsin. Bir ortaklık teklifi ya da birlikte atılacak bir adım gündeme gelebilir.

Günün ilk yarısında ise yönetici gezegenin Jüpiter, iş ve günlük yaşam evinde Ay'la kavuşuyor. Pazartesi işleri sandığından çok daha akıcı ilerleyebilir; bir iş arkadaşının yardımı ya da beklenmedik kolaylıklar gününü güzelleştirecek. Sağlığın için de bugün küçük ama güzel bir adım at: Öğle yemeğini özenle seç, ara ara kalkıp hareket et.

Bekar Balıklar, akşam saatlerinde ne istediğini bilen, net bir kişi ilgini çekebilir; kalbini açmaktan korkma. Partnerli Balıklar, partnerinle aranızdaki rolleri ve ihtiyaçları sevgiyle konuşmak ilişkinizi dengeleyecek. Gece rüyaların hareketli olabilir; yatmadan önce sakinleştirici bir bitki çayı iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…