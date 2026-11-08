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Yay Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, haftanın başı sessiz, ortası ise tam senin havanda! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay iç dünyanda yeni bir dönem başlatıyor. Dinlenmek, kendini dinlemek ve geçmişin yüklerinden arınmak için haftanın ilk gününü kendine ayır.

Salı günü Ay senin burcuna geçiyor ve enerjin bir anda yükseliyor! Salı'dan Perşembe'ye kadar kendini canlı, neşeli ve iyimser hissedeceksin. Perşembe günü Ay; Venüs, Mars ve yönetici gezegenin Jüpiter'le uyumlu açılar kuruyor. Haftanın, hatta belki ayın en şanslı günlerinden biri bu. Bir hayalin peşine düşmek, bir teklifte bulunmak ya da bir yolculuk planlamak için o günü kaçırma.

Hafta sonu Merkür ve Venüs'ün düz harekete geçmesiyle arkadaş çevrende ve ilişkilerinde işler netleşiyor. Partnerli Yay, sevdiğiyle birlikte bir kaçamak planlayabilir. Bekar Yay ise sosyal bir ortamda kalbini hızlandıran biriyle tanışabilir. Aslan'daki Mars–Jüpiter buluşması da macera ruhunu ateşliyor!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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