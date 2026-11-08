Sevgili Yay, haftanın başı sessiz, ortası ise tam senin havanda! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay iç dünyanda yeni bir dönem başlatıyor. Dinlenmek, kendini dinlemek ve geçmişin yüklerinden arınmak için haftanın ilk gününü kendine ayır.

Salı günü Ay senin burcuna geçiyor ve enerjin bir anda yükseliyor! Salı'dan Perşembe'ye kadar kendini canlı, neşeli ve iyimser hissedeceksin. Perşembe günü Ay; Venüs, Mars ve yönetici gezegenin Jüpiter'le uyumlu açılar kuruyor. Haftanın, hatta belki ayın en şanslı günlerinden biri bu. Bir hayalin peşine düşmek, bir teklifte bulunmak ya da bir yolculuk planlamak için o günü kaçırma.

Hafta sonu Merkür ve Venüs'ün düz harekete geçmesiyle arkadaş çevrende ve ilişkilerinde işler netleşiyor. Partnerli Yay, sevdiğiyle birlikte bir kaçamak planlayabilir. Bekar Yay ise sosyal bir ortamda kalbini hızlandıran biriyle tanışabilir. Aslan'daki Mars–Jüpiter buluşması da macera ruhunu ateşliyor!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…