Sevgili Yay, yönetici gezegenin Jüpiter öğleye doğru Ay'la keşif ve yolculuk evinde buluşuyor. Bu kavuşum içindeki macera ruhunu ve iyimserliğini harekete geçiriyor. Bir seyahat planı, yurt dışıyla ilgili bir haber ya da yeni bir eğitim fırsatı gündemine girebilir. Haftaya umut dolu bir başlangıç yapıyorsun.

Sabah saatlerinde burcundaki Güneş'in aşk evindeki Satürn'le yaptığı üçgen tam oluyor. Duygusal hayatında güven veren bir adım atmak ya da yaratıcı bir projeye disiplinle devam etmek için harika bir gün. Hayallerini gerçekçi bir takvime oturtursan sonuç seni şaşırtacak.

Akşam Ay Başak'a, kariyer evine geçiyor ve Mars'la buluşuyor. İşle ilgili bir konuda harekete geçme isteği artabilir; yarın için kısa bir plan yap ama bu gece kendini fazla yorma. Bekar Yaylar, iş ortamında tanıştığın biriyle arada küçük bir kıvılcım çakabilir. Partnerli Yaylar, partnerinin kariyer hedeflerine destek olmak aranızdaki bağı güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…