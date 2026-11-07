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Azerbaycan Evlerdeki Bilgisayar ve Tabletleri 2027'den İtibaren Kayıt Altına Alacak

Azerbaycan Evlerdeki Bilgisayar ve Tabletleri 2027'den İtibaren Kayıt Altına Alacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 22:44
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Azerbaycan'da okullardaki başörtüsü kısıtlamalarının yol açtığı protestolar sürerken bu kez evlerin içine uzanan yeni bir kayıt uygulaması duyuruldu. Hanehalkı kayıt işlemlerinde konutlardaki elektronik cihazlara ilişkin yeni bilgilerin toplanacağı bildirildi. Uygulama, kişisel verilerin korunması ve devletin vatandaşların özel yaşamına müdahalesinin sınırları konusunda tartışma başlattı. 

Kaynak - KARAR

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Evlerdeki bilgisayar ve tabletler tek tek kaydedilecek.

Evlerdeki bilgisayar ve tabletler tek tek kaydedilecek.

Hanehalkı kayıt işlemleri 1 Ocak 2027'den itibaren konutlardaki elektronik cihazları da kapsayacak. Bir evde masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet varsa cihazların türü ve sayısı ayrı ayrı kayıt altına alınacak. Uygulama, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetiminin okullardaki başörtüsü sınırlamasına karşı protestoların sürdüğü günlerde bildirildi.

Evlerin internete bağlanma şekli de kayda geçecek.

Evlerin internete bağlanma şekli de kayda geçecek.

Telefon hattı, kablolu televizyon altyapısı veya fiber optik kablo üzerinden sağlanan bağlantılar sabit internet erişimi olarak sınıflandırılacak. Cep telefonu, veri kartı ya da USB modem kullanan haneler ise kablosuz erişim kategorisinde yer alacak. Böylece her konutun cihaz sayısının yanında internete hangi yoldan ulaştığı da aynı kayıtta tutulacak.

Verilerin hukuki dayanağı ve saklanacağı kurum soruluyor.

Verilerin hukuki dayanağı ve saklanacağı kurum soruluyor.

Miraga Gafarov imzalı bir değerlendirmede evlerdeki bilgisayarların kayıt altına alınmasının istatistiksel bir çalışma olabileceği ve devletin vatandaşların teknolojik imkanlarını araştırmasının tek başına olağan dışı ya da hukuka aykırı sayılamayacağı belirtildi. Gafarov, verilerin hangi hukuki dayanakla, ne amaçla ve ne kadar süreyle toplanacağının açıklanması gerektiğini savundu. Bilgilerin hangi kurumda saklanacağı, kimlerin erişebileceği ve başka devlet kurumlarıyla paylaşılıp paylaşılmayacağı da sorduğu sorular arasındaydı. Vatandaşların bilgi vermeyi reddetme hakkı olup olmadığının da açıklığa kavuşturulmasını isteyen yazar, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesinin verilerine göre hanelerdeki bilgisayar varlığı ve internet kullanımına ilişkin istatistiklerin daha önce de toplandığını hatırlattı.

Anayasa'nın 32. ve 33. maddeleri hatırlatıldı.

Anayasa'nın 32. ve 33. maddeleri hatırlatıldı.

Gafarov, Azerbaycan Anayasası'nın 32. maddesinin özel hayatın ve aile hayatının gizliliğini, 33. maddesinin ise konut dokunulmazlığını güvence altına aldığını belirtti. Devletin istatistik toplama yetkisi ile bireylerin özel yaşamına müdahale arasındaki sınırın korunması gerektiğini söyleyen yazar, vatandaşların dijital yaşamına ilişkin verilerin farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Yazıda kişisel yazışmaların, internet geçmişinin veya cihazların kimlik bilgilerinin inceleneceğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmadığı da özellikle vurgulandı.

Başörtüsü kısıtlamaları protestolara yol açmıştı.

Başörtüsü kısıtlamaları protestolara yol açmıştı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu 21 Eylül 2026'da devlet okullarındaki kıyafet kurallarını değiştirmişti. Başörtüsü açıkça yasaklanmasa da laik eğitim ilkesiyle bağdaşmayan kıyafetlere sınırlama getirilmişti. Kuralların 12 Ekim'de uygulanmaya başlamasıyla başörtülü bazı kız öğrenciler okullara alınmadı, öğretmenler de benzer engellerle karşılaştı. Bakü ve ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen protestolarda İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre 12 Ekim'de 37 kişi gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü 16 Ekim'de öğrencilerin eğitimden uzaklaştırılmasının din ve ifade özgürlüğü ile eğitim hakkını ihlal ettiğini belirterek gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de 27 Ekim tarihli değerlendirmesinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yönetim düzenlemeyi devlet eğitiminin laik niteliğinin korunması gerekçesiyle savunurken tartışma İstanbul'daki Azerbaycan Konsolosluğu önünde düzenlenen protestolara da yansıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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