Azerbaycan Evlerdeki Bilgisayar ve Tabletleri 2027'den İtibaren Kayıt Altına Alacak
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Azerbaycan'da okullardaki başörtüsü kısıtlamalarının yol açtığı protestolar sürerken bu kez evlerin içine uzanan yeni bir kayıt uygulaması duyuruldu. Hanehalkı kayıt işlemlerinde konutlardaki elektronik cihazlara ilişkin yeni bilgilerin toplanacağı bildirildi. Uygulama, kişisel verilerin korunması ve devletin vatandaşların özel yaşamına müdahalesinin sınırları konusunda tartışma başlattı.
Evlerdeki bilgisayar ve tabletler tek tek kaydedilecek.
Evlerin internete bağlanma şekli de kayda geçecek.
Verilerin hukuki dayanağı ve saklanacağı kurum soruluyor.
Anayasa'nın 32. ve 33. maddeleri hatırlatıldı.
Başörtüsü kısıtlamaları protestolara yol açmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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