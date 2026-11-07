Azerbaycan Evlerdeki Bilgisayar ve Tabletleri 2027'den İtibaren Kayıt Altına Alacak

Miraga Gafarov imzalı bir değerlendirmede evlerdeki bilgisayarların kayıt altına alınmasının istatistiksel bir çalışma olabileceği ve devletin vatandaşların teknolojik imkanlarını araştırmasının tek başına olağan dışı ya da hukuka aykırı sayılamayacağı belirtildi. Gafarov, verilerin hangi hukuki dayanakla, ne amaçla ve ne kadar süreyle toplanacağının açıklanması gerektiğini savundu. Bilgilerin hangi kurumda saklanacağı, kimlerin erişebileceği ve başka devlet kurumlarıyla paylaşılıp paylaşılmayacağı da sorduğu sorular arasındaydı. Vatandaşların bilgi vermeyi reddetme hakkı olup olmadığının da açıklığa kavuşturulmasını isteyen yazar, Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesinin verilerine göre hanelerdeki bilgisayar varlığı ve internet kullanımına ilişkin istatistiklerin daha önce de toplandığını hatırlattı.