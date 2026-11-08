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Kova Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kariyer sahnende perde açılıyor! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay kariyer ve başarı evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir proje, yeni bir pozisyon ya da mesleki yönünü değiştirme kararı… Bu hafta profesyonel hayatına dair attığın adımlar uzun vadede meyvesini verecek.

Hafta ortasında Ay Yay'da, arkadaşlık evinde ilerliyor ve sosyal hayatın renkleniyor. Perşembe günü bir arkadaşından gelen bir fikir ya da bir grup buluşması sana ilham verecek. Aslan'daki Mars ve Jüpiter ilişkiler evinde buluşmaya hazırlanıyor; partnerinle ya da bir iş ortağınla büyük ve heyecan verici planlar kurabilirsin.

Pazar günü Ay senin burcuna geçiyor ve haftayı kendine dönerek kapatıyorsun. Burcundaki Plüton'la buluşan Ay, içindeki dönüşüm gücünü hatırlatıyor. Partnerli Kova, ilişkisinde yeni bir heyecan dalgası yaşayabilir. Bekar Kova ise karizmatik ve kendinden emin biriyle tanışmaya çok yakın. Hafta sonu Merkür ve Venüs'ün düz harekete geçmesiyle her şey daha akıcı.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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