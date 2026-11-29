Sevgili Kova, öğleye doğru Ay ilişki evinde bolluk gezegeni Jüpiter'le kavuşuyor. Bugün insanlarla bir araya geldiğinde şans senden yana. Bir iş ortaklığı, bir anlaşma ya da ikili bir görüşme beklediğinden çok daha verimli geçebilir. Dün hissettiğin küçük gerginlik yerini anlayış ve iş birliğine bırakıyor.

Akşam Ay Başak'a, dönüşüm ve ortak kaynaklar evine geçiyor ve Mars'la buluşuyor. Ortak bir bütçe, borç ya da paylaşılan sorumluluklarla ilgili düzen kurmak için iyi bir zaman. Duygusal anlamda da derinleşmek istediğin bir konu varsa bu akşam cesaretle ele alabilirsin.

Gece geç saatlerde Ay'ın yönetici gezegenin Uranüs'le yaptığı kare, ani bir haber ya da beklenmedik bir değişiklik getirebilir. Paniğe gerek yok; özgün bakış açın her şeye çözüm bulur. Bekar Kovalar, öğle saatlerinde tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Partnerli Kovalar, partnerinle açık yüreklilikle yapılacak bir konuşma güveninizi pekiştirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…