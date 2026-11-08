Sevgili Oğlak, bu hafta geleceğe dair hayallerin taze bir ışıkla parlıyor. Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay umutlar ve arkadaşlık evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir topluluğa katılmak, bir ekip projesine başlamak ya da uzun vadeli hedeflerini yeniden yazmak için harika bir zaman.

Kariyer tarafında da güzel haberler var. Kariyer evindeki Venüs Cumartesi günü düz harekete geçiyor ve iş hayatında bir süredir askıda kalan bir konu, belki bir teklif ya da bir onay, nihayet olumlu yönde ilerliyor. Perşembe gecesi Ay senin burcuna geçiyor; Cuma ve Cumartesi kendini güçlü, kararlı ve odaklı hissedeceksin.

Haftanın ortasında biraz yavaşlayıp dinlenmek de sana iyi gelecek. Partnerli Oğlak, ortak finanslar ya da gelecek planları üzerine sevdiğiyle yapacağı bir sohbetle ilişkisini sağlamlaştırabilir. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresinde uzun süredir tanıdığı birine farklı gözle bakmaya başlayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…