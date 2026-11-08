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Oğlak Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta geleceğe dair hayallerin taze bir ışıkla parlıyor. Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay umutlar ve arkadaşlık evinde yeni bir dönem başlatıyor. Yeni bir topluluğa katılmak, bir ekip projesine başlamak ya da uzun vadeli hedeflerini yeniden yazmak için harika bir zaman.

Kariyer tarafında da güzel haberler var. Kariyer evindeki Venüs Cumartesi günü düz harekete geçiyor ve iş hayatında bir süredir askıda kalan bir konu, belki bir teklif ya da bir onay, nihayet olumlu yönde ilerliyor. Perşembe gecesi Ay senin burcuna geçiyor; Cuma ve Cumartesi kendini güçlü, kararlı ve odaklı hissedeceksin.

Haftanın ortasında biraz yavaşlayıp dinlenmek de sana iyi gelecek. Partnerli Oğlak, ortak finanslar ya da gelecek planları üzerine sevdiğiyle yapacağı bir sohbetle ilişkisini sağlamlaştırabilir. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresinde uzun süredir tanıdığı birine farklı gözle bakmaya başlayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
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