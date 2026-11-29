Sevgili Oğlak, akşama doğru Ay Başak'a, yani keşif ve öğrenme evine geçiyor ve Mars'la buluşuyor. Ufkunu genişletme isteği bu akşam çok güçlü. Yeni bir kursa kaydolmak, bir kitaba başlamak ya da ileride yapmak istediğin bir yolculuğu araştırmak sana hem keyif hem motivasyon verecek.

Sabah saatlerinde yönetici gezegenin Satürn, Güneş'le tam bir üçgen kuruyor. Ev ve aileyle ilgili bir konuda sağlam bir karar verebilir, iç dünyanda uzun süredir düşündüğün bir konuyu netleştirebilirsin. Bu açı sana hem güven hem huzur veriyor; adım adım ilerlemenin değerini bir kez daha hatırlatıyor.

Öğle saatlerinde Ay ile Jüpiter'in ortak kaynaklar evindeki kavuşumu, maddi bir destek, kredi ya da ortak bir kazançla ilgili olumlu bir gelişmeye işaret ediyor. Bekar Oğlaklar, farklı bakış açısına sahip biriyle yapılacak sohbet ilgini çekebilir. Partnerli Oğlaklar, birlikte gelecekte gitmek istediğiniz bir yeri hayal etmek ilişkinize heyecan katacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…