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Türkiye'nin Konuştuğu Doktor: Aylık 100 Bin Liralık Kiraya İsyan Eden Doktor Çadıra Taşındı

Türkiye'nin Konuştuğu Doktor: Aylık 100 Bin Liralık Kiraya İsyan Eden Doktor Çadıra Taşındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2026 - 08:20

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Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da görev yapan bir doktor, aylık 100 bin lirayı bulan fahiş kiralara tepki göstererek ev tutmak yerine çadırda yaşamaya başladı. Sosyal medyadan yeni yaşam alanını paylaşan sağlık çalışanı, bölgedeki barınma krizinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

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Bodrum'daki astronomik konut fiyatları, artık yüksek gelir grubundaki meslek sahiplerini bile alternatif barınma yolları aramaya itiyor.

Bodrum'daki astronomik konut fiyatları, artık yüksek gelir grubundaki meslek sahiplerini bile alternatif barınma yolları aramaya itiyor.

İlçede çalışan bir doktor, kendisinden istenen beş aylık 500 bin liralık kira bedelini ödemeyi reddederek bir kamp alanına yerleşme kararı aldı. Bu ilginç kararını ve yeni yaşam alanını çektiği bir video ile kamuoyuna duyuran doktor, milyonlarca vatandaşın barınma konusundaki hislerine tercüman oldu. Kendisine sıkça yöneltilen 'Bir tıp doktoru hiç çadırda kalır mı?' şeklindeki şaşkınlık dolu sorulara yanıt veren sağlık profesyoneli, Türkiye'deki en standart yaşam koşulları için bile akıl almaz bedeller talep edildiğini vurguladı. 

Barınma problemini kendi geliştirdiği pratik ve ekonomik bir formülle çözen hekim, sadece 20 bin liralık bir harcamayla ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlı bir çadır satın aldı. Ev sahiplerinin talep ettiği uçuk rakamları ödemek yerine, elektrik ve su gibi temel hizmetlerin dahil olduğu güvenli bir kamp alanıyla aylık 18 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. Yaz sezonunu bu şekilde çok daha düşük bir maliyetle, doğayla iç içe ve stresten uzak geçirmeyi planlayan doktor, havaların soğumasıyla birlikte çadırını toplayıp yeni seyahat rotalarına yelken açacağını belirtti. 

Eşyalara ve beton duvarlara bağımlı kalmayı kesin bir dille reddeden hekim, insan ömrünün sadece maddi varlıklar ve eşyalar uğruna harcanamayacak kadar kısa olduğunun altını çizdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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