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Teşkilat'ın Yeni Oyuncusundan Survivor'daki El Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Teşkilat'ın Yeni Oyuncusundan Survivor'daki El Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Esra Erol Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.05.2025 - 00:20

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

21 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım'ın oturduğu çiftlik evini hayranları muhakkak hatırlayacaktır.

Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım'ın oturduğu çiftlik evini hayranları muhakkak hatırlayacaktır.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre o görkemli yapı satışa çıktı. Hem de rekor bir fiyatla!

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir süredir araştırılan Şükür Türkan cinayeti ile ilgili baba Mustafa yayına yeniden konuk oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir süredir araştırılan Şükür Türkan cinayeti ile ilgili baba Mustafa yayına yeniden konuk oldu.

Ancak bu kez yayında ortalık karıştı. Ünlü sunucu ile Mustafa Bey arasında tansiyon yükseldi. Didem Arslan konuğu yayından kovdu.

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Son olarak Prens'te Kaptan Van Dijk olarak izlediğimiz Çağlar Ertuğrul, Melis İşiten'in programına konuk oldu.

Son olarak Prens'te Kaptan Van Dijk olarak izlediğimiz Çağlar Ertuğrul, Melis İşiten'in programına konuk oldu.

Dizinin başrol çifti Yaman ve Mira arasında gerginliğe sebebiyet veren bir karakterle izlediğimiz Çağlar Ertuğrul, o dönem Medcezir seyircisi tarafından tehdit edildiğini anlattı.

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Sezon finali öncesi TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat'a yeni bir oyuncu dahil oldu.

Sezon finali öncesi TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat'a yeni bir oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın duyurduğu sürpriz gelişmenin detayları ise izleyiciyi heyecanlandıracak türden. Gelin, Teşkilat dizisine dahil olacak yeni oyuncuya ve hikayesine birlikte bakalım...

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Uzun yıllar sonra ekranlara dönen İşte Benim Stilim'de yaşanan pek çok olay izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

Uzun yıllar sonra ekranlara dönen İşte Benim Stilim'de yaşanan pek çok olay izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

İşte Benim Stilim yarışmasının her bölümünde apayrı bir olaya şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Nur Bilen Yavuzer, Kardelen'in giydiği kombini adeta yerin dibine soktu.

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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, Türk televizyon efsanesi olarak anılıyor.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, Türk televizyon efsanesi olarak anılıyor.

Berfu Yenenler'in YouTube kanalında yayınladığı Talk Show Perileri programında diziye dair şaşırtan bir detay öğrendik. O detay ise Özgü Namal'ın canlandırdığı ve Polat Alemdar'ın büyük aşkı Elif Eylül rolü için aslında bambaşka bir ismin düşünülmesi!

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Geçtiğimiz gün Müge Anlı'nın programında canlı yayında gözaltına alınan cinayet şüphelileri Bayram, Derya, Bayram'ın kardeşi Fatma ve eşi Hüseyin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz gün Müge Anlı'nın programında canlı yayında gözaltına alınan cinayet şüphelileri Bayram, Derya, Bayram'ın kardeşi Fatma ve eşi Hüseyin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Anlı bugünkü yayında (21 Mayıs Çarşamba) şüphelilerin gözaltına alındıktan sonra yaşananları anlattı. Anlı'nın anlattıkları izleyenleri şoke etti.

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Şahin Irmak şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi diziyle karşımıza çıkıyor.

Şahin Irmak şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi diziyle karşımıza çıkıyor.

Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça dikkatleri üzerine çeken Şahin Irmak bu kez de Mehmet Demirkol'un programına konuk oldu.

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Tv8 ekranlarında yayınlanan ikonik moda yarışması İşte Benim Stilim'de bu haftanın final bölümünde '90'lar İkon' konsepti işlendi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan ikonik moda yarışması İşte Benim Stilim'de bu haftanın final bölümünde '90'lar İkon' konsepti işlendi.

Öykü Serter'in sunduğu popüler moda yarışmasının bu haftaki finalinde '90'lar İkon' konsepti belirlendi. Yarışmacılar kominleriyle ünlü isimlere benzemeye çalışırken ortaya çıkan bazı sonuçlar epey dile düştü.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ana kadrosu kadar yardımcı oyuncularıyla da konuşuluyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ana kadrosu kadar yardımcı oyuncularıyla da konuşuluyor.

Dizide Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken de o isimlerden yalnızca bir tanesi. Dizide sergilediği performans kadar güzelliğiyle de büyüleyen Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki haline birlikte göz atalım!

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Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Dilan Çiçek Deniz gündem olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Dilan Çiçek Deniz gündem olmayı sürdürüyor.

Son olarak Cannes'da gördüğümüz Dilan Çiçek Deniz'in 2014 yılına ait görüntüleri yeniden ortaya çıktı. Yarışmanın ardından Beyaz Show'a katılan Deniz'le Beyazıt Öztürk şakayla karışık dalga geçmiş.

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Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi gerçekleşen eleme düellosunda Meryem ve İsmail karşı karşıya geldi.

Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi gerçekleşen eleme düellosunda Meryem ve İsmail karşı karşıya geldi.

İsmail'e siniri dinmeyen Meryem, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İlk sezon tanıtımıyla tepki çeken Gassal, yayınlanmasının ardından büyük bir ilgi görmüştü.

İlk sezon tanıtımıyla tepki çeken Gassal, yayınlanmasının ardından büyük bir ilgi görmüştü.

Gassal ikinci sezon tarihi belli olduktan sonra yine ilginç bir tanıtıma imza attı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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