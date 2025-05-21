Teşkilat'ın Yeni Oyuncusundan Survivor'daki El Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım'ın oturduğu çiftlik evini hayranları muhakkak hatırlayacaktır.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir süredir araştırılan Şükür Türkan cinayeti ile ilgili baba Mustafa yayına yeniden konuk oldu.
Son olarak Prens'te Kaptan Van Dijk olarak izlediğimiz Çağlar Ertuğrul, Melis İşiten'in programına konuk oldu.
Sezon finali öncesi TRT'nin sevilen dizisi 'Teşkilat'a yeni bir oyuncu dahil oldu.
Uzun yıllar sonra ekranlara dönen İşte Benim Stilim'de yaşanan pek çok olay izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, Türk televizyon efsanesi olarak anılıyor.
Geçtiğimiz gün Müge Anlı'nın programında canlı yayında gözaltına alınan cinayet şüphelileri Bayram, Derya, Bayram'ın kardeşi Fatma ve eşi Hüseyin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
Şahin Irmak şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi diziyle karşımıza çıkıyor.
Tv8 ekranlarında yayınlanan ikonik moda yarışması İşte Benim Stilim'de bu haftanın final bölümünde '90'lar İkon' konsepti işlendi.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ana kadrosu kadar yardımcı oyuncularıyla da konuşuluyor.
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Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Dilan Çiçek Deniz gündem olmayı sürdürüyor.
Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi gerçekleşen eleme düellosunda Meryem ve İsmail karşı karşıya geldi.
İlk sezon tanıtımıyla tepki çeken Gassal, yayınlanmasının ardından büyük bir ilgi görmüştü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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